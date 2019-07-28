ثوب الكعبة.. أنشودة العمر

مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يجد العناية الفائقة والرعاية الكاملة، فالكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وفي العهد السعودي كانت صناعة ثوب الكعبة في مكة المكرمة مهبط الوحي ومنبع الرسالات السماوية أنشودة العمر، عندما وجه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله بأن ينشأ دار للكسوة بجوار بيت الله الحرام. واليوم يعتبر هذا المرفق الوطني فخراً ورمزاً ومعلماً من معالم هذا الوطن، وكانت تشرف عليه وزارة الحج ثم انتقلت إدارة الإشراف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكانت الموافقة السامية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. ولا شك فإن تغيير المسمى له مدلولاته حيث مكانة الكعبة في قلوب المسلمين وقبلتهم التي يتجهون صوبها خمس مرات في اليوم والليلة واعترافاً بالجميل لصاحب فكرة إنشاء هذا المرفق والرمز بحياكة الكسوة المشرفة في مكة المكرمة.



حقيقة النسيج اليدوي أحد أقسام هذا المجمع، والعاملون في النسيج اليدوي يستحقون أن نقف لهم تقديراً ومحبة، فمازال هذا الفن الرائع يحافظ على قيمته التاريخية المعروفة عالمياً وقد تم الاكتفاء بعرض تاريخه ورونقه لإطلاع الزائر عن بداية إنتاج الكسوة في العهد السعودي عن طريق الأنوال القديمة مع المحافظة على الصناعة اليدوية التقليدية الممثلة في تفريغ مكرات الخيوط القطنية وتحويلها لشلل لسهولة صبغها باللون المطلوب، وفريق العمل والصناع من السعوديين لهم كل التقدير.



لم يغفل المجمع ضرورة التدريب والتأهيل فكان برنامج التدريب المكثف لتأهيل الشباب في هذه الصناعة البديعة، والشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبدالرحمن السديس لاهتمامه بتحديث ماكينات المجمع، وعبر مسيرته التي تجاوزت ٩٠ عاماً كانت جائزة الرئاسة للتميز وجائزة مهرجان عكاظ من هيئة السياحة.



كل كلمات الشكر لكل من يعمل بهذا المعلم والرمز الوطني، شكراً للأستاذ رائد اللحياني مدير العلاقات العامة بالمجمع لتعامله الراقي الذي ينم عن رسالة مدير المجمع والشكر موصول لجميع العاملين فيه.

نقلا عن "المدينة"