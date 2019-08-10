اليوم عرفة.. فاللهم!!..

بين يديك ربي يقفون..

في حمى غفرانك يكتنفون..

تحت فضاء سمائك يتضرعون..

أتوك من مشارق الأرض..

قصدوك من مغاربها..

أعدوا لرحلتهم إليك أملهم قبل زادهم..

اكتنزوا حاجاتهم ليفرطوها فوق بساط قدرتك..

ودموعهم لتتدفق فرحة بلقائك، وطمعًا في مغفرتك، وخشية من ذنوبهم، وثقة في عفوك..

جاؤوك بعجزهم، وذلهم، وفقرهم، وغناهم خالي الوفاض، مجردين من الحول إلى كنوز لطفك، وحولك المتين..

عبيدك وإماؤك، شيوخ يتوكؤون، وعجزة يُحملون، ورضع في حجور أمهاتهم، وشباب في طاعتك، وصغار يتعرفون الدرب إليك..

جاؤوك بشكواهم، بأحزانهم، بخوفهم، بآلامهم، بجروحهم، بأمراضهم، بأدرانهم، برجائهم، بذنوبهم، بأخطائهم، بكثيرهم، بلممهم، بكل حاجاتهم..

اللهم اشرع لهم كل باب من أبواب رحمتك، وابسط لهم كل سعة في عفوك، وخصهم بمنتهى مغفرتك، وأكرمهم بجزيل ثوابك.

* نقلا عن "الجزيرة"