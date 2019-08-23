حملات الحج ورسومها الباهظة؟!

* يبدو أن حملات الحج، باتت سوقاً رائجاً، ومربحاً تجارياً، يتنافس فيه التجار على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم، في عصرنا الحاضر، خلاف ما ألفناه في العصور الماضية، وخاصة عندما يرافق الحملة بعض الدعاة، لأنهم يرون أن وجودهم فيها من أسباب جلب المواطنين على التسجيل فيها، وربما كانت عادة لبعض أصحاب الحملات، رغبة في شرح مناسك الحج لأفراد الحملة خلال أيام الحج.



* لذلك فكل حملة يجتهد صاحبها أن يكون من ضمن أفرادها أحد الدعاة وخاصة المشاهير منهم؟ لكي تحظى حملته بالإقبال رغم ارتفاع أسعارها.



* ونحن نفتخر بالدعاة ومرافقتهم لحملات الحج والحجاج ونقدر مكانتهم العلمية حق قدرها شريطة ألاّ يكون الهدف من المرافقة هو من قبيل (الدعاية لهذه الحملات في رفع أجورها).



* وجملة القول: أسعار معظم الحملات مرتفعة، لا يطيق دفع رسوم بعضها إلاّ فئة قليلة من المواطنين، وهم الفئة الميسورة؟ أما الفئة الأخرى وهم الفقراء وقليلو المدخولات الشهرية فهؤلاء قد لا يحالفهم الحظ في أداء فريضة الحج إلا فرادى.. أو في آخر أعمارهم؟ بعد جمع تكاليف مصاريف الحج من نفقات النقل والمعيشة.. وحسب الاستطاعة!



* خاتمة: ما نأمله من معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، التوجيه بدراسة أجور حملات الحج، وتقنينها إلى الحد الذي يتساوى فيه الجميع، من حيث الاستطاعة المادية، وما يدور في محيطها من نفقات، ومعاليه خير من يقدر ذلك ويوجه بإيجاد الحل الناجع والمناسب لذلك، بدلاً من تفاوت أجور الحملات من حيث الأسعار.



* كما نأمل من الأثرياء والميسورين، وأهل الخير، المشهود لهم بالأعمال الخيرية في كل مدينة بإيجاد حملات خيرية لأداء فريضة الحج لمن لا تسمح لهم ظروفهم المادية بذلك وفق شروط سهلة وميسرة، وإن وُجد حالياً من يقوم بمثل هذا العمل فهم قلة، وفي جهات محدودة.. لا تسد حاجة الراغبين في أداء هذه الفريضة من أصحاب الظروف وذوي الحاجات.



* وفي يقيني أن التنافس في هذا الباب من المبرات الخيرية العظيمة وفي بلادنا -ولله الحمد- من محبي الخير وفاعليه ممن يهمهم المشاركة في أمثال هذا العمل الإنساني العظيم والمساهمة فيه (أناس كثير)؟ قال تعالى : (وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).. وبالله التوفيق.

*نقلاً عن "المدينة"