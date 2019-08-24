غبت عن المدينة التي ولدت فيها ما يقارب العشر سنوات، لم يبارحني الحنين إليها منذ أن انتقلت إلى العاصمة الرياض، وكنت بين عام وآخر، أو في العام أزورها وألتقي ببعض من المعارف والزملاء والأقارب المقيمين في (الطائف)، وحرصي الشديد أن أتنقل في شوارعها وأزقتها ولا أغفل عن ضواحيها باعتبار أن تصفح كتاب الذكريات بالأفعال لا بالقراءة فقط من الأشياء الجيدة التي تبعث في النفس راحة لا تضاهيها راحة، وفيها يكمن (صداها الحاكي)، ولكن مضت السنون العشر بسبب لا أراه مبرراً كافياً، ولكن حدث وصارت الغفلة التي لا أسامح نفسي عنها، غير أنه قد يكون لي العذر وأنا ألوم ذاتي.

حمدت الله أنني تمكنت من زيارة مراتع الطفولة والشباب (الطائف المأنوس)، حيث كنت ضمن من حضروا إلى الطائف بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشابة الطموحة لحضور فعاليات سوق عكاظ، (الطائف مصيف العرب)، وقد تضمن البرنامج نشاطات عديدة مركِّزة على الثقافي والترفيهي في مزاوجة بين الماضي والحاضر، مما يعطي الصورة المترابطة بين الأصالة والمعاصرة، بين الركيزة الأساسية لبناء الحاضر للمستقبل، مما سحب حبل الذكريات في صور مثلت أمامي مجسدة بعض المشاهد المختزنة منذ اليفاعة يجري شريطها بشكل بانورامي، حيث تمثل أمامي مشهد عتبة البيت الذي قدمت فيه إلى الوجود وكنت أسكنه، ثم كانت صورة الكتّاب التي ذهبت إليها برفقة أختي الكبرى - أمد الله في عمرها - أذهب وأعود وأنا أردد ما سمعت : أليف/باء/تاء/ثاء دون تصور لما سِتُكَوِّنهُ مثل هذه المستجدات في ذهن الصغير، وكان هنا التمهيد لدخول المدرسة (وللذكريات ما يسرح بي إلى آماد بعيدة في وجهتين، ماض/حاضر) أرجو أن أتمكن من رسمها في القادم.

الطائف غير ما كان عليه في سنوات ماضية، فالمدينة القرية كما وصفها دكتور عبدالله مناع عندما أشرف على مندوبية وزارة الصحة في الطائف في الستينات من القرن الماضي، هي اليوم مدينة كبيرة التحمت بها الضواحي، وأصبحت أجزاء منها مثل الحوية، القيم، المثناة، نخب، لية، القمرية، وغيرها كثير، وكلها تتميز بالهواء العليل والجو المغاير للمدن في المملكة، ومعروف جو الطائف، فهو المصيف منذ العصور القديمة إلى اليوم، فشهرته معروفة بجمال جوه وتوفر أنواع الفواكه في أرضه كالرمان، والعنب، والْحَمَاطْ (التِّين) والتوت والبَرْشُومي (التين الشوكي) والْبُخاَرَى والخوخ والمشمش، وغير ذلك من المنتوجات الزراعية، ولا أحد لا يعرف امتياز المدينة بالورد (الطائفي) ومشتقاته.

الطائف مصيف العرب الحقيقي، والتوجه إليه في الحاضر هو امتداد للماضي العريق، وكان في الفعاليات ومازال ما يثبت أن الطائف بهذه العناية التي يحظى بها في الراهن، سيكون لها مردودها الإيجابي في قادم الأيام لمصيف العرب.

أبيات/ للشاعر/ أحمد قنديل:

عندراد الضحى مال واتكى

يرقب الضان والغم

في كثير من الحذر

مدَّ غليونه لنا

ضاحك السن كالبرد

قال ياهلا هلا

ياهلا حي من حضر

ودعانا وقد ربط قربة في الفنن

(لكثير) من اللبن ونثار من العنب

خافض الطرف هامسا

ياعرب عاش من عذر

فانطرحنا قباله نسمع القول والحديث

عربيا محررا ماسمعنا بمكة

مثله من زمان

أنه أنه الدرر

*نقلا عن الرياض