حماية القطاع الخاص.. متى؟

القطاع الخاص هو أهم أداة للتوظيف والاستثمار ومصدر النمو والتنمية الاقتصادية، وحين نتحدث عن حماية القطاع الخاص على غرار «حماية المستهلك» نطرح السؤال لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والأمانات وكل ما له علاقة بالقطاع الخاص «شركات أو مؤسسات» بمختلف كياناتها، هل يتم طرح سؤال ماذا تريد الشركات والمؤسسات لكي تنمو وتستمر؟ ويطرح سؤال «في حال» تراجع أداء الشركات أو المؤسسات كتوسعات أو نمو ولا نتحدث عن أداء الشركات والمؤسسات فكل مسؤول عن عمله ونشاطه.

يجب أن تكون النظرة للقطاع الخاص إيجابية وأنهم شركاء وأنهم عون أساسي في التنمية الاقتصادية، والدولة لم تقصر في ذلك من خلال المزيد من التسهيلات الإجرائية والأعمال التي تسرع من نشوء الأعمال، وتوفير صناديق الدعم لكي تدعم رواد الأعمال وغيرها. ولكن السؤال المهم لماذا لا تصنف الشركات والمؤسسات إلى قوائم من حيث الالتزام والانضباط بكل القوانين التي تشرعها الجهات الحكومية، وأن يكون هناك حلقة تواصل واتصال مع الشركات والمؤسسات في أي تشريعات تسن وتؤثر بهم مباشرة، والاستماع لهم لا يعني أن مطالبهم ستنفذ أو يؤخذ بها، ولكن من باب النقاش والممكن وغير الممكن وأخذ الملاحظات، فنجد بعض الأنظمة والقوانين تعدل وهذه مرونة تسجل للجهات الحكومية ذات العلاقة، ولكن أشجع أن يكون هناك لقاء ونقاش مسبق حول ذلك.

من المهم أن نكرس الدور المهم للشركات والمؤسسات والبنوك كونها مصدراً من مصادر توليد الفرص ومصدر إيراد للدولة «من ضريبة مضافة ورسوم تدفع ورخص تدفع وكهرباء يدفع وماء يدفع وغيرها الكثير» وفي الوقت نفسه تطبيق الأنظمة والقوانين وهو مطلب القطاع الخاص بكل حذافيره، لأن القانوني والمطبق له لا يخشى أي شيء بل ويطلب أن تطبق حتى تكون شاملة وعامة على الجميع ويكون التنافس عادلاً بين الشركات والمؤسسات، وأن تكون شراكة وتعاون وتواصل واتصال وكلها تصب في مصلحة استمرار النمو والحراك الاقتصادي الذي نشهده، وهذا يعني أنه سيحقق المزيد والمزيد، وهذه من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل المصاعب له، وهو مصدر دخل وإيراد للباحث عن العمل ومن يعولهم، وأيضاً كما ذكرنا إيراد لخزينة الدولة، النظر للقطاع الخاص بإيجابية وتعاون وأنه شريك ويهمنا استمراره ودعم وتشجيع وتذليل المصاعب له من أهم روافد النمو والتنمية الاقتصادية وبالتزام كامل بالأنظمة والتشريعات.

*نقلا عن "الرياض"