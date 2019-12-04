غياب الجامعات السعودية

قبل سنوات قليلة طرحت بلدية مدينة تورونتو فكرة إزالة طريق سريع يمر بوسط المدينة لتحويله إلى مرافق خدمية. تتناول الصحف الموضوع بين مؤيد وبين معارض. الشيء الذي لفت نظري مشاركة الجامعات في النقاش. دخلت بعض الجامعات بصفتها الاعتبارية ودخل عدد من أساتذة الجامعات المختصين. كان حواراً فنياً وهندسياً وجمالياً. كل واحد من المختصين تناول القضية من زاوية اختصاصه. لا أعلم ما التوجه الذي اتخذته البلدية ولكن الطريق مازال قائماً.

منذ أن بدأت العمل في الصحافة منذ أربعين عاماً طرحت الصحف السعودية آلاف القضايا طبية وعلمية وهندسية ومعمارية، ولك أن تسمي ما تشاء من التخصصات. المشاركون في بحث هذه القضايا طرفان لا علاقة لهما بتخصص الموضوع. كتاب الصحف ورجال الدين. كل المقترحات تتبادل كلمتين (نعم أو لا). ومهما كانت القضية هندسية أو طبية أو غيرهما تتحول إلى قضية فقهية. لا أتذكر على الإطلاق أن جامعة سعودية انخرطت في أي من هذه النقاشات أو أن جامعتين تبادلتا الرأي حول قضية وطنية ثارت على صفحات الجرائد.

لا أحد يتذكر أن في المملكة جامعات إلا في مواسم تخرج الطلبة من المدارس ومناقشة عملية القبول أو اختبار القدرات. كل ما تسمع به من الجامعات لا يتعدى كونها مؤسسة حكومية تواجه مشكلات مع المستفيدين من خدماتها أو تعيينات. لا يقرن الناس أبداً بين الجامعات وبين العلم. لم نسمع أن جامعة سعودية توصلت إلى عقار أو تصميم أو تطوير أو مشاركة عالمية علمية. وللحقيقة سمعنا أن باحثة في جامعة سعودية بشرت بأنها استخلصت من بول الإبل علاجاً للسرطان وجامعة أخرى بشرت أنها اخترعت سيارة سعودية أطلقت عليها اسم غزال. بعيداً عن هذين الإنجازين لم نسمع أي شيء آخر.

صمت الجامعات السعودية غريب وغير مبرر. الجامعات ليست مؤسسات خدمية كوزارة الإسكان أو الحج، الجامعات مراكز أبحاث علمية.

عندما طرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة ظننت أن هذه الرؤية سوف توقظ الجامعات من سباتها. هذه الرؤية تقرر مستقبل كل شيء في المملكة. ناقشها الصحفيون والكتاب والمهتمون وتمت مناقشتها في منتديات عالمية ولم نسمع كلمة واحدة من الجامعات السعودية.

انتهى اكتتاب أرامكو واكتتب من اكتتب وقبل ذلك جرت حوارات ساخنة عن طرح أرامكو وتسعير أرامكو وإمكانية طرحها في الأسواق العالمية. البشرية بأسرها ناقشت هذه القضية الكبرى عدا الجامعات السعودية.

ما سبب تغيب الجامعات السعودية عن كل حراك في البلد؟

*نقلا عن "الرياض"