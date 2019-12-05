يد عائشة وقُبلة محمد بن زايد!

لو كان هناك مقياس أسبوعي لأكثر الشخصيات شهرة في كل دولة خليجية، لحصدت الطفلة الإماراتية عائشة المزروعي المركز الأول في بلادها هذا الأسبوع على خلفية الموقف الذي حدث لها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعائشة لمن لا يعرفها طفلة إماراتية مخضبة بالبراءة تكسوها ملامح ملائكية تفيض بعبق الأصالة الخليجية، دفعتها محبتها الكبيرة لشخصية الشيخ محمد بن زايد إلى كسر البروتوكول والقفز بين الصفوف في محاولة لمصافحة يده خلال مراسم استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الإمارات قبل أيام، لكن ظروف اللحظة خذلتها إذ لم يتنبه لها الشيخ وخسرت معركتها الخاصة لملامسة يده لينسدل الستار على المشهد لكن الحكاية لم تتوقف عند هذا الحد، فالقدر ومحبة الشيخ محمد لأبناء شعبه كانا يخبئان لها مفاجأة أجمل ستبقى ذكرى خالدة تصاحبها لبقية حياتها وتضرب مثالاً رائعاً عن مدى حميمية علاقة الشعب الإماراتي بقادته.

بعد الموقف العابر الذي خسرته عائشة شاهد الشيخ محمد بن زايد فيديو لمراسم الاستقبال وانتبه كعادة الكبار والعظماء لليد الصغيرة التي كانت تحاول مصافحته ولم تنجح، فقرر زيارة عائشة في منزلها وتقبيل يدها التي تجاوزها دون قصد، وكانت الكاميرا حاضرة لتوثيق المشهد كما كانت حاضرة لحظة مصافحة يد عائشة للهواء، ليعرف العالم أجمع أن هذه اليد الإماراتية لا يمكن أن تُخذل في بلاد مضاءة بإرث زايد الخير رحمه الله.

* نقلا عن "عكاظ"