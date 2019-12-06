كنت أحد من تشرفوا بحضور إطلاق حملة "حياتهم لا توقفها" التي دشنها محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، وتبنتها وتقوم بكل فعالياتها "نجم" لخدمات التأمين.. وما لفت النظر هو الحضور المميز لدعم هذه الحملة، بوجود وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب وزير الداخلية الأستاذ ناصر الداود، ووكلاء وزارات أخرى بالإضافة إلى رئيس نجم الدكتور محمد السليمان ومدير المرور اللواء محمد البسامي.

هذا الحضور الكبير والاهتمام اللامتناهي جعلني أتساءل: لماذا كل ذلك في ظل أن بلادنا قد تعودت سابقاً على إطلاق حملات مماثلة ومن عدة جهات ولم تأخذ هذا الزخم الكبير؟.. ولم يمكث استغرابي كثيراً حينما أوضح محافظ مؤسسة النقد ومن بعده الدكتور السليمان أن الأمر مرتبط تماماً بالأهداف النبيلة والراقية التي تسعى لتحقيقها رؤية السعودية 2030.. في ظل تطلّع كامل من قيادتنا الرشيدة لجعل الإنسان أولوية في كل شيء من سلامته ورقيه وتحسين جودة الحياة المحيطة به.

في هذا الشأن أدركت أن مشرع الرؤية مدرك تماماً أن السلامة على الطريق، وتحسين بيئة الطرق أمران لا غنى عنهما لتحيق جودة الحياة؛ لذا لم يكن من بد أن يكون التوجه والحضور والاهتمام بتلك القيمة الكبيرة.. أيضاً فيما يذهب لحفظ حقوق الفرد وما يخص نشر ثقافة التأمين وأهميتها في حفظ الحقوق، وهو الأمر الذي أهملناه لعقود طويلة مما فاقم الخسائر ليس على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى الاقتصاد الوطني.. ويلفت النظر أكثر هنا أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات عُرضة للاحتيال والمخاطر المالية، ولا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام من قبل كثيرين في ظل أن التوعية بأهميته قد تأخرت كثيرا والآن حضرت بقوة مع المباديء الراقية للرؤية.

أعود إلى ما أسعدني أكثر في المؤتمر وهي الإشارات التي أدركها كل حاضر، أن بلادنا - حفظها الله - تعمل حتى على تغيير السلوك التعاملي مع الطريق ومع المركبة من خلال توعية شاملة ستشمل حتى مناهج التعليم والتعليمات المباشرة لأجل حفظ الأرواح والتقليل من الإصابات والخسائر، وكلها ستصب في التوجه نحو مجتمع أكثر سعادة وصحة.. يدعم ذلك كل الخطوات التي قامت بها بلادنا للرقي بخدمات الطرق وتحسين بيئتها والارتقاء بسلامتها، والحقيقة وليس تفاخراً وتثبته الدراسات والأرقام أن الطرقات في بلادنا من أفضل طرق العالم جودة واتساعاً.

المهم في القول إن الحملة الكبرى "حياتهم لا توقفها" ستتبنى فكراً وتوجهاً مختلفاً لا سيما أنها تتسق مع كل ما تمليه أنظمة جودة الحياة التي أقرتها الرؤية، ناهيك عن استفادتها أيضاً من صرامة الأنظمة المرورية مع السلوكية المتطورة لمجتمعنا.. ولا أشك أبداً أن التربية على احترام الطريق وحسن التعامل مع المركبة والآخرين هي السبيل الأمثل، لكن يظل الرقيب الداخلي والرقيب الاجتماعي مهمين جداً للارتقاء بالسلوك العام.. والأكيد أن حملة "حياتهم لا توقفها" لن تغفل ذلك.

*نقلا عن "الرياض"