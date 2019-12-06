هل أنسنة التقنية هي الحل؟

بينما ينفق الملايين حول العالم نحو 1000 دولار في المتوسط على شراء أجهزة الهواتف الذكية، ينفق البعض أضعاف هذا المبلغ عدة مرات لكي يحموا أفراد عائلاتهم من آثار التقنية!! يكفي أن تنسخ العبارة السابقة على محرك البحث لتغرق بعد ذلك في سيل من الاتهامات للتقنية ولمخاطرها، فعندما ألقت الأخيرة بظلالها على عالمنا الإنساني وأخذت تتغلغل في تفاصيل حياتنا، بدأت الدعوات من المثقفين والمختصين حول العالم ومن مختلف المجالات، إلى إعادة النظر في طبيعة علاقتنا كبشر مع التقنية خشية أن تحول أشباحاً في نهاية المطاف!.قد لا يدرك مَن نشأ في زحام من التقنية ذلك الفارق الهائل في مساحة التواصل الإنساني والتعاطف والثقة والمهارات الحركية ومعادلة الصحة والاعتلال لصالح أجيال ما قبل التقنية؛ ولكن من أدرك الفترتين يعي ذلك الفارق بلا شك والذي لا يمكن أن يمر دون أن يخلف ما يخلّفه من تبعات تتأرجح بين الإيجابية والسلبية.



وأنا هنا أطرح دعوة جادة لنتكاتف علميا في إيجاد قاعدة علمية خاصة بالبحوث والدراسات الإنسانية التي تختبر كيف انعكست التقنية على مشاعرنا والتي وإن همشت المسافات المكانية وقربت البعيد إلينا، بقيت باهتة الحضور بل لم نعد نتعرف على القريبين منا كما كنا نعرف تفاصيل عواطفهم وتقلباتهم المزاجية وما يفرحهم وما يحزنهم!.. إننا الآن نعرف عنهم ويعرفون عنا فقط ما نريده ويريدونه وما ندّعيه جميعاً عبر «سنابة» أو صورة «إنستغرام» أو برودكاست «واتس آب»!.



نعم نجحت التقنية في التعليم، لكن بقي مفهوم «أنسنة التقنية» شبه مغيب عن المسافات الثقافية والعلمية في مجتمعنا، وهي ببساطة «تطويع وترويض التقنية لصالح الإنسان»، فهناك العديد من الدراسات التي تعكس توحش التقنية والحروب الإلكترونية التي قد تخضع البشر تحت سلطتها، نعم «الروبوت» الذي نصنعه قد يتحول لعدو حقيقي، ولكن وبدلا من التركيز على التحذيرات من مغبة التوسع في استخدام التقنية لنفكر في الحديث عن تقريب هذه التقنية إلى الإنسان أكثر، ومحاولة إضفاء الجوانب الإنسانية في التقنية بدلاً عن محاولة القطيعة معها والتي لن تجدي نفعاً بالطبع.



أن تقود التقنية خير لك من أن تقودك! فكر بهذا جيدا وأنت تصنع توليفتك اليومية، بينما تنتقل من تطبيق لآخر، واستفد من فلسفة التغذية الراجعة المتاحة لك في كل ما تستخدمه، وكما يقول صناع التقنية «أنت أمام أسلوب عمل مصمم لكي تنخرط فيه، ويجذبك لأطول وقت ممكن من حياتك، ثم يبيع اهتمامك هذا للمعلنين»، كن تفاعليا وشاعريا في تعاطيك مع التقنية من الآن فصاعدا، واختر لخريطتك التقنية شعارا أو ثيما يعيدك لاتجاه بوصلتك كلما غرقت في طريقك.

*نقلا عن "عكاظ"