تباشير الخير في ميزانية 2020

سنة بعد أخرى نشهد زيادة في ميزانية الدولة حتى وصلت للعام 2020 إلى أكثر من تريليون ريال، وبالتحديد 1.020 تريليون وعشرين مليار ريال بما يعادل (272 مليار دولار) مما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقوة المركز المالي للمملكة عالمياً ليتواصل العطاء وتستمر الإنجازات.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مستهل جلسة مجلس الوزراء لإعلان الميزانية عزم المملكة للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته لتعزيز معدلات النمو والتنمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما أشار - حفظه الله - أيضاً إلى أنه قد صدرت التوجيهات للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية العام 2020، وتوجيه الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، مؤكداً أن المملكة ستواصل العمل بكل ما تملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهداف التنمية والتطوير للوطن والمجتمع.

لقد كانت هذه الكلمات المخلصة التي تفيض إخلاصاً وحباً تأكيداً على استمرار المملكة في مسيرتها الطموحة لتنفيذ رؤية 2030 بما فيها تنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام بالمواطن السعودي وتوفير الفرص الوظيفية له. فالميزانية بما حملته من بشائر خير ونمو هدفها دعم جميع مسارات التنمية والتي تأتي استكمالاً لما حققته المملكة من إنجازات وبرامج تنموية ومشروعات خدمية أسهمت في بناء وتطوير جميع مناطق المملكة، وحققت تنمية متوازنة لكل منطقة على نحو يحقق خدمة الوطن والارتقاء بمستوى المواطن الاقتصادي والتعليمي والصحي والاجتماعي.

وفي نظرة تحليلية سريعة للميزانية نجد فيها إشارات إلى عدة معايير مهمة وحيوية تتضمن النقاط التالية:

تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها إيجاباً في الجانبين المالي والاقتصادي، وهذا مؤشر على أن المتابعة للمنجزات والقرارات الاقتصادية ترتقي إلى أعلى مستوى في القيادة، والمتمثلة في سمو ولي العهد - حفظه الله -.

حدوث انخفاض طفيف في الإنفاق بنسبة 2.7 % للعام 2020.

الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الإصلاحات المتسارعة في جميع القطاعات مما انعكس بقوة على الميزانية وأثبت متانة الاقتصاد السعودي بالوصول إلى مراحل متقدمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

التأكيد على الاستمرار في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، ومواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشروعات الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية مما يؤكد أن الاستثمار في بناء المواطن السعودي، وتحقيق التنمية البشرية، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة له، هي الأساس لكل ما يتم إقراره من خطط وبرامج ومشروعات وخدمات، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم نحو 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 في المئة من إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية.

الاستمرار في تنويع مصادر الدخل لتشكل زيادة عاماً بعد آخر بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

في الواقع نحن أمام أرقام مبشرة جداً توحي بنجاح السياسات التي قامت بها الدولة لدعم برامج التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل، ولأن تكون المملكة قبلة للعالم .. فها نحن نرى المملكة وهي تستضيف قمة العشرين، كما نشهد يومياً عشرات المؤتمرات الدولية والمناسبات الكبرى التي تقام على أرض المملكة.. فهنيئاً لنا بقيادتنا وهنيئاً لشعبنا بهذا الاستقرار والنمو اللذين نشهدهما في مجتمعنا في جميع المجالات. نحن بحمد الله نعيش سنوات من الرخاء والأمن الذي تفتقده الكثير من الدول وحتى القريبة منا، بالرغم من التحولات الجذرية التي شهدها مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة.

* نقلا عن "الرياض"