توظيف الشباب: بشرى وهمة

كنت مِن مَن دعوت وكتبت سابقًا عن توظيف الخريجات والبنات وضرورة التوسع في إيجاد وظائف لهن وقد تم كثير من ذلك بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة.



ودعوني في هذا المقال أكون واقعيًا وأميل إلى الشباب دون الشابات وإلى الخريجين دون الخريجات ليس تقليلًا من شأنهن ولكن بهدف لم شملهن وهو ما أصبح اليوم شبه ظاهرة من عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين، ولعل أهم عامل كان هو عدم حصول الشباب على وظائف مجزئة بعد تخرجهم (طبعًا هناك عوامل أخرى) وملاحظ في الفترة الأخيرة أن الحظ وافر للخريجات دون الخريجين واليوم البنت إن ساومها أحد بين الوظيفة أو الزوج فبلا شك تفضل الوظيفة على الزوج، لأنها - أي الوظيفة- أأمن من الناحية المادية والمعنوية، حيث راتب شهري وزميلات عمل.



لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أكثر هو رسالة وصلتني من معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي وأشعرتني حقيقة بشخصية وزير مسكون في داخله حب وطنه وحريص على توظيف أبناء وبنات وطنه وهذه صفة قد تغيب عن بعض المسؤولين وأنا من موقعي ككاتب وأستاذ جامعي وأكاديمي أقول لإخواني المسؤولين ليكن همكم الأول بصدق وهمة عالية مصلحة المواطن بشكل عام والشباب والشابات بشكل خاص كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين فمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين مهنة طب الأسنان سيعقبها مسارات توظيف في القطاعين الحكومي والخاص وفقًا لما ذكرته رسالة معالي الوزير لكن أتمنى على معاليه أخذ أمور في الاعتبار منها:



* إعداد خطة للوزارة في هذا الشأن توضح مسارات التوطين في جميع الوظائف في القطاع الخاص على مختلف أشكاله وصوره دون استثناء فالخريجون والخريجات أولى من غيرهم بالتوظيف وعددهم بازدياد، مما يصب في خانة العاطلين عن العمل.



* حماية الشباب بعد التوظيف بإلغاء المادة ٧٧ أو على الأقل عدم تطبيقها إلا في حالات مستعصية أو وفق شروط ضابطة تكفل حق جهة العمل والشاب السعودي.



* عمل معادلة للتوازن بين توظيف الشباب والشابات لأن الأمر في الفترة الأخيرة كل الاتجاه كان يصب في مصلحة البنات دون الأبناء والخريجين دون الخريجات ولعل ذلك يعود إلى أسباب متعددة منها أن الوظائف تتناسب ومؤهلاتهن وتخصصاتهن وكذلك الرغبة لدى بعض أرباب العمل في توظيفهن لانهن يجدن فن التعامل مع الزبائن والأمر يحتاج إلى النظر بعين الاعتبار للخريجين كما الخريجات وأن يكون هناك توازن في ذلك.



* وضع حد ادنى للأجور والرواتب مما يساعد على الأمن الوظيفي للشابات والشباب مما يساعد تلقائيًا على استقرار العمل نفسه وزيادة إنتاجه وأرباحه.



* التوافق ما أمكن بين محاضن التوظيف وخريجي الجامعات من خلال اتفاقيات التوظيف مباشرة أو التدريب قبل أو بعد التخرج، خاصة أن وزارة التعليم مهتمة بذلك.



* أن تكون هناك عقوبات جادة على من يتساهل أو يتحايل على التوظيف وفي نفس الوقت مزايا وامتيازات لمن يحقق نسبة عالية في توظيف السعوديين ويعمل على توطين المهن والأعمال.



إن مسارات التوطين للمهن والوظائف التي تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها، كما أوضح ذلك معالي الوزير، تعد بحق بشرى بحاجة إلى همة عالية لتطبيقها وستصب في مصلحة الوطن وبالتالي تقليص أعداد العاطلين فيه.

*نقلاً عن "المدينة"