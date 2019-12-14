مكتبة في كتاب وروايات في رواية

الكتاب رفيق القارئ الذي لا يغدر ولا يخون، حيث إنه يعطي المعلومة التي يحملها بأمانة إليه وما يكون من القارئ المتلقي إلا أن يشكل استنتاجاته حسب قدراته المتاحة لمساحته العقلانية التي استولت عليها بمساندة من تراكمات قرائية تمثِّل تجربته بأبعادها الثلاثية ماضٍ وحاضر ومستقبل، وكل كتاب يضيف ويزيد ولا يأخذ إلا ما يكون في عداد السلبية التي يمحوها ويقرضها قبل ذلك لكونه في مشاركته مع مما يليه يستولي على المساحة المتاحة مهما كبرت مادام أن هناك من يتلقى متابعاً النتاجات المثَبّتة سرادقاتها وظلالها الوارفة، والناشرة أضواءها الساطعة في آفاق الكون الكبير عبر الكلمات والسطور التي تَمْثُلُ في الكتب المتنوعة.

في الراهن المعاش كتاب (ورقي/ إلكتروني)، وهناك ما يتردد على الأسماع والأوراق أن الكتاب الورقي يخطو في مراحل الزوال ليبقى الإلكتروني، وهذا له حديث آخر، وما أنا بصدده كتابة عن كتاب هو بمثابة مكتبة متعددة الرفوف، حظيت بقراءته مؤخراً، وهو رواية تحمل عنوان (مكتبة ساحة الأعشاب) للكاتب الفرنسي - إيريك دو كيرمل - يسرد حكاية أستاذة أحَبَّت الكتب، وتوجَّهت إلى أن تكون صاحبة مكتبة كي تكون فيها قريبة مما تحب، فابتاعت مكتبة أخذت تمارس فيها بيع الكتب وتقرأ للمتعة والفائدة، ولإرشاد المقتنين أو الاستفادة من بعضهم في جلب المطلوب مما يبحث عنه القارؤون، فتحولت مكتبتها إلى مكتبات عديدة بما اشتملت عليه من تنوع موضوعي وفني، وجاءت الرواية هذه في عدد من المواقف المجسَّمة حول الكتب في فصول، كل فصل منها يمثل روايةً مُكَثَّفَة، ففي الفصل الأول حكاية الشخصية الرئيسة «ناتالي: أو كيف غَيَّرْتُ حياتي» وفيه تصوير بداية التَّحول من أستاذة إلى مكْتبيًّةٍ، ويتألق الكاتب شاعريَّةً تقارب الروحانية في وصف حالة ناتالي الأستاذة، وهي تصف مشاعرها التوَّاقة إلى مصاحبة الكتب والكلمات: «أحب الكلمات فوق الصفحات، لا أتحدث عن معنى الكلمات وإنما عن الإيقاع الذي تخلقه حركة الرمادي بين كل كلمة يضْمَنُ فضاء لا يزيد ولا ينقص أبداً، مسافة مجاملة تسمح لك كلمة ألّا تطأ قَدَمي جارتها وأن تتنفَّسَ وفق هواها. لو كنَّا مثل الكلمات فوق صفحة، فإني على يقين أن العطف سيجد مساحة أكبر لينمو ويتكاثر».

تَتكوَّن الفصول - الروايات المكثفة - حسب عناوينها وتسلسلها الذي يربطها بخيط واحد هو صاحبة المكتبة التي تتَلوّن بما في المكتبة، وتُلوِّن هي المكتبة بما تَهْجُس وتحب أن يشاركها المتلقون، فكانت الفصول: كلوي/ في هبَّة الحرية، جاك/ تأملات المتنزه المنفرد بنفسه، فيليب/ الرحالة الذي لا يتعب، ليلى/ في اكتشاف الكلمات والذات، باستيان/ المرسول الصامت، طارق/ إخوان الكتب، الأخت فيرونيكا/ سعادة بسيطة، آرثو/ صِرْ من أنت، سولانج/ عن أهمية زراعة المرء لحديقته السرية، خاتمة. كل فصل حمل اسم الشخص المواجه للشخصية الرئيسة في حوارات ووصف مع نقاش عابر أو متوالٍ في تجْسيد الفضول المعرفي ومدى التقارب بين محبي الكتاب الذي ينمو ويترعرع جراء بروز أجواء الحديث عن الكتاب مهما كان فنه، وخاصة عندما يكون التلاقي محصوراً في فن معين أحبه الاثنان أو زاد عن ذلك، والكُتُبِيَّةُ ناتالي كانت هاوية واحترفت حب الكتب، ولكن الهواية كانت الطاغية، حيث تمكنت منها حتى إنها أخذت تتحدث مع كل زائر للمكتبة سواء كان عابراً أو معتاد الزيارة عن الكتاب/ الكتب، في الثقافات المتنوعة التي يبحث عنه القراء من رواد المكتبة، وعقدت صداقات ونظمت رحلات مع من أحبت منهم في سبيل الكتب التي يتحتَّم البحث عنها في دور النشر العالمية، وما يستهوي المرتاد الذي ترتاح إليه نفسيتها من جراء الحوار والنقاش حول كتاب أو موضوع معين، فكانت تناقش في العلوم النظرية والعلمية، والفنون التشكيلية، والموسيقى، وعلم الفلك حتى الجن والسحر، وذلك لكونها تريد أن تستفيد مادياً لتغذي مكتبتها وتكسب المرتادين لكي يجد كل من يدخل المكتبة بغيته، ولها مع كل مناقش/مناقشة من زوار المكتبة حديث أو حوار حول ما يطرح من موضوعات، فهي: «أستطيع أن أشهد بفضل تجربتي، قارئة وصاحبة مكتبة، أن علاج الكتب أعمق من علاج مضادات الكآبة، فالكتب قادرة على أن توقظ الرغبة في الحياة، وتُنْتج تنقلات داخلية تستطيع فيما بعد أن تدفع المرء إلى الحركة والفعل» وهي هنا كانت قد التقت بمن أخبرها بأنه كان رهين معتقل بسب قضية ما، وقد كان الكتاب رفيقه مدة اعتقاله مما شرع أمامه آفاقاً معرفية كانت حصيلة القراءة المؤنسة الماتعة المفيدة.

وفي الروايات المكثفة المفترضة في روايتها الأم «مكتبة ساحة الأعشاب» تكون نظرة الكاتب الذي أبدعها في هذه الوصفة المفعمة بالحب المعرفي الشبيه بالتبني للكتب:» تنتظر الكتب ذلك التبني، وتعرف كيف ترد الجميل لمن يحبها فتمنحه ما يطلبه، الحنان، والعاطفة، والرعشة، والغرائبية، والذكاء، ومعالم جديدة لفهم هذا العالم والقدرة على العيش فيه، فمنذ اليوم الذي ينشر فيه، يصير الكتاب ملكاً لكل واحد من قرائه وليس لمؤلفه فحسب»، ويعد الكاتب في ختام الرواية على لسان ناتالي الكتبية بأنه ينتظر/تنتظر صباح غد من سيكون الزوار وأفكارهم، أو الزائر بما سيكون جديداً. في متعتي المفيدة بالتنقل بين جماليات مكتبة الأعشاب، أو حديقة الأعشاب التي تزينها الزهور المنسقة، خلتها بستاناً يجمع بين الأزهار والأشجار حيث تتمدد مساحته لأن الكاتب لهذه الرواية كمن يعد العدة ليتماهى مع أصحاب الثلاثيات، والرباعيات في عالم الرواية، كما في ثلاثية الثلج للفنلندية - سالا سيموكا، أو رباعية نابولي -صديقتي المذهلة - للإيطالية إيلينا فيرانتي، وربما دروب الحرية لسارتر، غير ذلك من روايات رباعية/ثلاثية، فالروائي فيما أرى يعيش ليسرد وليروي كما أشار غابريال ماركيز.

* نقلا عن "الرياض"