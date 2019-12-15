الميزانية وأرامكو

سبوع «تاريخي» للمملكة أعلن فيه عن الميزانية العامة للدولة «المقدرة» لعام 2020، وتوقعات 2019 كما أعلن، وكان التركيز في الميزانية العامة هو استمرار تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ونلحظ أن الأهداف تتحقق حتى الآن وهي وصلت في توقعات 2019 أن الإيرادات بلغت 917 مليار ريال وغير النفطي بلغ 315 مليار ريال 34.4 % وهذه نسبة نمو تعد هي الأعلى في تاريخ ميزانيات المملكة ولنرى الفرق كانت 2010 بلغت غير النفطية 71 مليار ريال وتشكل 10 % من الميزانية العامة للدولة، وهذه قفزة مهمة من ضمن أهداف تحقيق الرؤية للوصول لتنويع مصادر الدخل للدولة، وتكون ميزانية أكثر مرونة وأقل تقلباً تبعاً لأسعار النفط غير المستقرة كطبيعة الصناعة. كذلك التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، وفعالية الإنفاق الحكومي والاجتماعي، ودعم المشروعات التنموية، وتمكين القطاع الخاص. هذه الاستراتيجيات المهمة والخاصة بـ «كفاءة والتمكين». والمحافظة على ما تم تخصيصه للقطاعات فكفاءة التشغيل والعمل الذاتي سيقللان من التكاليف الإنفاقية وهذا مهم.

أيضاً الحدث الآخر المهم وهو إدراج سهم أرامكو العملاقة وقد حققت الهدف كما هي بتقديرات ورؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي راهن على نجاحها ونجحت في الإدراج وتحقيق القيمة 2 تريليون دولار حين تجاوزت سعر 37.50 ريالاً وهو السعر الذي يحقق القيمة السوقية التي رآها سموه، وقد تتجاوزها وهذا محتمل تبعاً لأداء الشركة ونتاجها مستقبلاً وهو متوقع للمدى الطويل باعتبار الشركة استثماراً طويل الأجل، وتوسع أعمال الشركة في قطاعات مختلفة ومتعددة على مستوى العالم. أرامكو نجحت في الأدراج وسيطرت على التداول في أول يومين تداول، وأصبحت عامل دعم ومهم للسوق أيضاً عالمياً ورفعت من قيمة السوق على مستوى العالم لكي تصل لمستوى التاسع عالمياً بعد السوق الألماني وقبل السوق الهندي وهي سوق ناشئة، وأيضاً تصدر أرامكو القيمة السوقية للشركات في العالم بلا منازع، وقوة أرامكو في تأثيرها بوزن المؤشر الذي تجاوز أو سيتجاوز 9 % وقد يصل أكثر تبعاً للسعر الذي ستصل لها مستقبلاً، أرامكو أضافت زخماً كبيراً للسوق محلياً ودولياً، وستضع السوق السعودية محط أنظار على مستوى العالم تبعاً لأهميتها على مستوى العالم كأكبر شركة بترول وطاقة في العالم.

* نقلا عن "الرياض"