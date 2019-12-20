عامل النظافة والبيض المكسور

سألني خبير استراتيجي مرة، إلى أين تريد أن تقود مؤسستك التي تديرها؟ فأجبت بكل ثقة عن الرؤية والتوجه الاستراتيجي. فسألني: لو طرحنا نفس السؤال على فريقك، هل سيعرف جميع الموظفين هذا التوجه ولديهم القدرة على تقديم نفس الجواب؟ مقالة اليوم حول صناعة التغيير من داخل المنظمات..

خلال فترة الحرب الباردة وبعد أن نجح الاتحاد السوفيتي في إرسال رائد الفضاء البشري الأول يوري جاجارين وبعدها نجاح رائد الفضاء أليكسي ليونوف في أن يصبح أول إنسان يسبح في الفضاء، أصيب المجتمع الأميركي وقيادته بصدمة عنيفة مما دعا الرئيس الأميركي جون كينيدي لإعلان خطته الشهيرة لجعل الولايات المتحدة الأميركية الدولة الرائدة في صناعة الفضاء عالمياً. وبعد فترة من تلك الخطبة زار الرئيس كينيدي مقر وكالة الفضاء الأميركية ناسا، ووجد عامل نظافة يعمل بكل جد وحيوية، فسأله الرئيس: ما مهمتك في ناسا؟ فأجاب عامل النظافة بكل ثقة وفخر:»أنا أعمل هنا لإرسال أول إنسان إلى القمر!».

لعل هذه القصة تعد من أشهر الأمثلة على نجاح القيادة في كسب فريق العمل وإلهامه بالرؤية والتوجه الاستراتيجي لمنظمات العمل. وبالنظر لحال الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة في عدد من دول العالم العربي، فنجد وجود تحديات كبيرة منها عدم وضوح الرؤية والتوجه العام للمنظمة مما يجعل شعور الموظفين بأن ما يقومون به هو أداء مهمة وواجب أكثر من كونه شغفاً أو رسالة يفتخرون بها. هذا الأمر يجعل من دور التواصل الداخلي كبيراً ومفصلياً مهما كان حجم المنظمة. وفي الوقت الذي تبذل فيه العديد من المنظمات جهوداً كبيرة في التواصل الخارجي والإعلانات والتسويق يغفل الكثير من صناع القرارات عن أهمية التواصل الداخلي..

ومن المشكلات الكبرى أيضاً التغير الكبير والجذري في الاستراتيجيات والخطط بناء على تغير الأشخاص في المواقع القيادية مما يجعل الخطط والتوجهات العامة تتأثر وترتبط بأشخاص وليس بعمل مؤسسي مما يترتب عليه ضياع الكثير من الجهود والأوقات والميزانيات وكنتيجة طبيعية لذلك عدم اتضاح الاستراتيجية.

وأحد أكبر التحديات هو عدم الإيمان بقدرات الفريق الداخلي والاعتماد التام على خطط تقدمها شركات استشارات خارجية، والتي قد تكون براقة وجذابة وبكلمات ومصطلحات رنانة، ولكن أبعد ما تكون عن الواقع والقدرة على التنفيذ.. وهذا لا ينفي بطبيعة الحال أهمية وفائدة الاستفادة من شركات الاستشارات بقدر معلوم ومحسوب دون اتكال كامل عليها..

وهنا قد يتساءل البعض: كيف يمكن إدارة التغيير بنجاح؟ لعل من عوامل النجاح وضوح الرؤية والأهداف، التواصل الداخلي والخارجي القوي، إشراك الموظفين والمنتسبين في تشكيل وصياغة الاستراتيجية، وضع خطة تنفيذية ومتابعتها وتقييمها وحل المشكلات أولاً بأول.

وأختم بكلمات بوذا: «عندما تُكسر البيضة بعوامل خارجية، فذلك يعني نهاية الحياة. لكن عندما تنكسر بعوامل من الداخل فتلك بداية الحياة. الأمور العظيمة تبدأ من الداخل».

*نقلا عن الرياض