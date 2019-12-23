كل الأطفال ينبهرون بمشاهد القتال والأكشن ويقلدون حركات أبطالهم، ليس الخياليين فحسب بل حتى الحركات الحقيقية مثل الفنون القتالية التي تأتي في الأفلام، وكانت تثور نقاشات ساخنة عن أي فنون القتال أفضل، هل الكاراتيه؟ تايكواندو؟ جودو؟ أم غيرها؟ وهو سؤال لا يقتصر على الأطفال بل الكثير تساءلوا عن ذلك، ومدارس فنون القتال طالما أصرت أن فنها هو الأفضل في قتال حقيقي، ولكن كيف نعرف فعلاً؟ عندما ترى مدرب القتال وهو يرمي بتلاميذه بسهولة تنبهر ولكن هذه ليست مضاربة حقيقية بل استعراض والمتدرب يعاون أستاذه.

لذلك ظهرت عام 1993م بطولة قتالية اسمها Ultimate Fighting Championship والتي اشتهرت باسمها المختصر UFC، وجلبوا كل من يقدرون عليه من محترفي القتال وقالوا لهم: كلكم يقول إن فنه هو الأقوى، لنر الآن من الأفضل فعلاً! أول مباراة كانت بين مقاتل كونغ فو ومقاتل من فن آخر، ثم التي بعدها بين خبير فن سافات الفرنسي وخبير سومو، ثم ملاكم ضد محترف جوجيتسو برازيلية، وهكذا.

الذي انتصر عليهم جميعاً هو هويس غريسي خبير الجوجيتسو البرازيلية (BJJ)، والتي أثبتت أنها فن شديد الفعالية للدفاع عن النفس في قتال حقيقي لأنه فن يركز على حركات تجعل الخصم يستسلم مثل أن يلوي ذراعه أو يخنقه أو يقيد حركته، عكس حركات الكونغ فو البهلوانية أو الكاراتيه الاستعراضية التي تستهلك الطاقة بلا أي هجوم أو دفاع حقيقي، بل أتى خبير بملابس الكاراتيه الشهيرة والحزام الأسود الذي كنا نهابه وفي قتال مع مقاتل كيكبوكسينغ سُحِق صاحب الكاراتيه سحقاً.

هكذا ظهرت رياضة MMA التي تنفجر الآن شعبية حول العالم -ولعله مر عليك اسم الداغستاني الأسطورة حبيب نور محمدوف- وهي رياضة تجمع عدة فنون قتالية فعالة، وأظهر هذا صحة كلام بروس لي أن الاكتفاء بفن واحد لا ينفع، بل يجب أن يأخذ المرء ما ينفع وينبذ ما لا يفيد، وصار من يريد الدفاع عن النفس أو دخول منافسات MMA يجب أن يتعلم عدة فنون، فيجب أن يتعلم فن ضرب مثل مواي تاي أو ملاكمة، وفن التحام مثل المصارعة الرومانية وBJJ، لئلا يكون كذاك الملاكم الذي أمسكه خصمه وأنزله للأرض فلم يعرف ما يفعل، أو خبير الـBJJ الذي لم يتعود على الضرب وفي أول ثوانٍ أتته ضربة أفقدته وعيه!

*نقلا عن الرياض