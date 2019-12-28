من أجل جيل قوي ومستقبل أفضل

في الصباح الباكر ودرجة الحرارة تلامس الخمس درجات مئوية والريح الشمالية تهب بقوة، يخرج العامل من غرفته في المزرعة ليمسك بالمعول، ويبدأ العمل في تسوية التربة وسقيا النخل وبجهد يستمر حتى المساء، وهكذا مع راعي الإبل أو الغنم وبقية الأعمال التي تحتاج لجهد بدني ورواتب متدنية، ومع هذا تجد الابتسامة على شفتيه حال رؤيته لك أو سلامك عليه، وفي المقابل يخرج بعض الشباب لدينا من بيته ليقف أمام محل بيع القهوة متذمراً من تأخر خدمته أو يقف بسيارته أمام المحل وينادي البائع مستخدماً منبه السيارة ليناوله ما يحتاج دون النزول من سيارته، وهكذا هو في محطات الوقود وغيرها، وقد يصل عمله متأخراً من دون اعتذار أو تأنيب الضمير.

بالأمس القريب كان الآباء من سكان هذه الأرض التي أنعم الله عليها بالأمن والوفرة هم الذين يشدون الرحال إلى الدول المجاورة كالعراق والبعيدة كالهند بحثاً عن الرزق، ويعملون في مهن شاقة كالبناء والزراعة ليعودوا إلى ديارهم بعد سنوات بالقليل من المال والمؤنة، فهل يدرك الشباب لدينا وكل من يمضي الوقت دون طائل بأهمية النعم التي ننعم بها؟ أم أنه يعد كل ذلك تحصيل حاصل، وأنه لا لزوم لبذل الجهد واستثمار الوقت، وشكر الله على نعمه الكثيرة، والحفاظ على مكتسبات الوطن من أمن ورخاء.

وليس الشباب وحدهم من أساء تقدير النعم، ولكن تجد التبذير والتفاخر لمن كونوا ثروات طائلة ورثوها من آباء أغنياء أو من بيع عقار أو نحوه، نرى ذلك في المبالغة في إقامة الولائم وفي ما نسمع عن المبالغة في الأسعار للتفاخر فقط، وهو ما يعني وجود خلل أدى إلى تراكم الثروات عند قلة لا تقدرها فأساءوا التصرف بها.

وحتى الدول تتعرض للأزمات وتراكم الديون حين لا تطبق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، ولا تحسن التوفيق بين الواردات والمصروفات فتصاب بما يسمى بالمرض الهولندي الذي أصاب هولندا بعد اكتشاف النفط لديها فأهملت كل ما عداه من تصنيع وحسن تدبير وتدوير للعائدات وضبطها بالشفافية والحوكمة.

في الغرب يعلمون أولادهم أهمية المال والوقت في مراحل مبكرة من العمر فيكلفونهم بأعمال منزلية مقابل القليل من المال، حتى وإن كانت الأسرة غنية وتستطيع توظيف من يقوم بذلك، لكنها التربية بالقدوة والتطبيق وليس بالقول والنصح فقط. وفي المرحلة الجامعية قد تتكفل الأسرة بتكاليف أقساط الجامعة، لكن الطالب هو الذي يتكفل بتدبير مصاريفه الخاصة، وذلك بالعمل لساعات معينة في الجامعة أو خارجها.

لقد تضافرت أسباب كثيرة أقعدت الشباب عن أداء أعمالهم المنزلية ومنها استقدام الخدم والسائقين وهو ما يعني أننا سنواجه جيلاً اتكالياً لا يقدر العمل وأهمية الوقت، لذا علينا القيام بالخطوات الآتية:

أولاً: الأسرة هي الأساس وعليها أن تدرك أن التدليل الزائد مضرّ بصحة الطفل البدنية والنفسية وخصوصاً حين يفاجأ بمتطلبات الحياة خارج البيت، لذا لابد من تعويده على الاعتماد على النفس وتشجيعه على العمل الجزئي، وأن يشتري ما يخصه شخصياً من ماله سواء المخصص له من الأسرة أو العمل الجزئي حتى يحافظ عليه ويعتني به، وأن يعوّد على الإدخار ولو مبالغ بسيطة لكنه درس مهم في الحياة.

ثانياً: مهمة المدارس والجامعات هو التعلم مدى الحياة ومنه الاعتماد على النفس وتقدير الوقت وحفظ المال والعمل الجماعي والمشاركة وروح الفريق. لا بد من تكليف الطلبة للمشاركة في تنظيف كل ما يخلفونه من آثار في الفصل أو ساحة المدرسة، وتشجيعهم على الالتحاق بالأنشطة الكشفية والتطوعية والثقافية وغيرها، مع إتاحة الفرصة لمن يريد أن يعمل بمقابل وخصوصاً في الجامعات حيث يجب أن تدار معظم الأنشطة التجارية والخدمات عن طريق طلبة يعملون ساعات معينة أسبوعياً لتعويدهم على العمل وكسب المال وتقدير الوقت، وإعطاء درجات إضافية لمن يعمل داخل الجامعة أو خارجها.

العادات الجيدة والقيم الحميدة لا تزرع في الفرد إلا بالتطبيق والتكرار والمشاركة، لذا لا بد أن تكون بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا وأماكن العمل مجالاً خصباً لتعلم كل ما يزيدنا قوة ومنه العمل الجاد واستثمار الوقت وحفظ المال الخاص والعام، والتعاون وبث روح الفريق، وتقدير النعم التي أنعم الله بها علينا.

*نقلا عن الرياض