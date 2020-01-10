الأخطار والأخطاء الفادحة.. للعدادات الذكية

تقول الحكمة «العاقل من اتعظ بغيره»، وبمناسبة توقيع الشركة السعودية للكهرباء عقود مشروع «العدادات الذكية» بتكلفة حوالى عشرة مليارات، تجدر مراجعة خبرات الدول التي سبقت باستعمالها، بخاصة وأنه حاليا هناك معارك قضائية لإجبار الشركات على إزالتها، وحوالى 24 ولاية أمريكية أصدرت قوانين ضدها بسبب الأخطار والأضرار والأخطاء الفادحة الناتجة عنها، وتتمثل بالتالي:

* 9/أبريل/2012 أصدرت المباحث الأمريكية «FBI» تقريرا عن مخاطر قرصنة/ تهكير العدادات الذكية، وقالت إن تهكيرها تسبب بخسارة شركة واحدة أمريكية للكهرباء مئات الملايين من الدولارات كل سنة، وقام بالتهكير «أشخاص بمستوى متواضع من المهارة الحاسوبية»، وبعام 2009 حققت المباحث الأمريكية بتهكير للعدادات الذكية في بورتوريكو، واكشفت أن من قام به هم منسوبو شركات العدادات الذكية لسرقة القيمة الزائدة للفواتير وقاموا بتدريب غيرهم على تهكيرها مقابل 300-1000 دولار للبيوت و3000 دولار لتهكير عدادات الشركات، وأمكن للأهالي جعل العدادات لا تسجل أي استهلاك بوضع مغناطيسات قوية عليها، والنتيجة شركة كهرباء بورتوريكو تخسر كل سنة 400 مليون دولار.

* تسببت بحرائق ولذا شركات التأمين تتجنبها.

* غير دقيقة وتعطي قراءات أعلى بكثير من الاستهلاك الحقيقي بنسبة تصل لـ582% «دراسة لجامعة أمستردام و(UT)

«Static Energy Meter Errors Caused by Conducted Electromagnetic Interference, Frank Leferink,scientific journal ‘IEEE Electromagnetic Compatibility».

ودراسة لجامعة ستانفورد

* تلف الأشجار بمحيطها لمسافة ميلين

* أدت لأضرار صحية خطيرة أبرزها؛ السرطان، الصداع، الطنين بالأذنين، الإعياء، الدوار، أوجاع وتشنجات وتلف بالأعصاب، اضطراب موجات الدماغ والإدراك والأرق والضغط والقلب، اضطرابات هرمونية، والتحسس من المجالات الكهرومغناطيسية (EHS)، مما يتسبب بعدم القدرة على استعمال الأجهزة الكهربائية، وهذه أسماء أبرز العلماء الغربيين الذين قاموا بدراسات لأضرار العدادات الذكية؛ Samuel Milham- طبيب ورئيس وحدة الوبائيات ووحدة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة الأمريكية، Federica Lamech- بالإضافة لدراستها على الجمهور هي نفسها عانت من الأضرار، Martin Pall- بروفيسور بالكيمياء الحيوية «أدت لتلف بالأعضاء والدي.ان.آي/»DNA، Dietrich Klinghardt- عالم أعصاب «الالتهابات العصبية المزمنة، والتوحد»، Stephen Sinatra- متخصص بأمراض القلب،Elihu Richter - الطب البيئي، Gautam Khurana-جراح مخ وأعصاب «العدادات الذكية تنتج ترددات أعلى من أبراج الجوال، مما يتلف الأعضاء الداخلية والجنسية»، -David Carpenter طبيب وعميد جامعة ألبني الأمريكية للصحة العامة ومعهد الصحة والبيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية. Magda Havas- بدراسة تكلفت 25 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للصحة بأمريكا «تسببت بسرطان القلب والدماغ». في 2015 قدم «190» عالما عريضة للأمم المتحدة يدعون لإيجاد بديل للعدادات الذكية ووقع عليها «224» عالما من أنحاء العالم.

* نقلا عن عكاظ