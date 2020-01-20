برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شهدت مدينة جدة عروس البحر الأحمر فعالية هي الأولى من نوعها، وليس مستغربًا أن تقوم أمارة مكة المكرمة بمثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها من ضمن أنشطة ملتقى مكة المكرمة الثقافي.



مشاركة جمعية الثقافة والفنون والنادي الأدبي بجدة أول نادٍ ثقافي أسس في المملكة العربية السعودية كان لها دور فعال في إثراء فعاليات الملتقى تحت مظلة اسم جذاب.



الحديقة الثقافية التي شارك فيها عدد من الإدارات والجامعات بنماذج مميزة.. اختيار مكان مميز على شاطئ البحر الأحمر الجميل وتهيئته من أمانة محافظة جدة أضفى بعداً جمالياً مريحاً لتلك الفعالية.. وجدة كما يعلم الجميع لها دور ريادي في كل جوانب الحداثة التي مرت ومازالت تمر بها المملكة وبوجود الأمير «خالد الفيصل» الشاعر والفنان الذي يدفع على الدوام بعجلة الريادة إلى أفق أعلى من أجل الإجابة العملية على السؤال.. كيف نكون قدوة؟ الذي طرحه في بداية توليه أمارة المنطقة..



تشرفتُ بزيارة الحديقة مثل غيري من المهتمين بالثقافة وأكثر ما شدني اختيار الموقع في مكان يحاكي البحر في جو بهيج في موسم رائع.. شاهدتُ الحضور من كل الأعمار والبِشْر على وجوههم وكأنهم يطالبون بالمزيد للاستمتاع بالبحر وجوِّه الساحر والأنشطة المتنوعة من كل الجهات التي شاركت في فعاليات الحديقة الثقافية.. محاضرات وعروض مسرحية وحركة تتسم بالراحة والاطمئنان في بيئة نظيفة ترعاها الأمانة بعناية خاصة.. وأرى أن هناك فرصة للتوسعة من خلال التوسع في البحر ليكون المكان أكبر يستوعب مهرجانات وفعاليات أكثر على مدار العام ويوفر فرصة استقبال ضيوف وسياح جدة بوابة الحرمين الشريفين على مدار العام مع الأخذ في الاعتبار الابتعاد عن المبالغة في الأسعار بقدر الإمكان لأن اللجوء إلى إعطاء المكان لمستثمر يقفز بالأسعار لدرجة يتعذر على العوائل تحملها فذلك يحد من كثافة الحضور والاستمتاع بالميزات التي توفرها الأنشطة.. كما ينبغي توفير مواقف للسيارات ووسيلة نقل من الحديقة إلى المواقف بعيدًا عن زحمة المرور في دوار النورس الذي يُعد مدخل الحديقة الثقافية.



مشاركة الجامعات وبعض الإدارات بمواد تعريفية يشجع على تنوع الفعاليات كما أن المحاضرات الهادفة تعطي أيضًا بعدًا ثقافيًا مطلوباً في المجتمع.. وإذا قلنا أن جدة حديقة ثقافية فإن الأنشطة التي تشهدها جدة بوابة الحرمين الشريفين في هذه المرحلة تجعل من التنوع في الفعاليات أكبر شاهد على ذلك.

نقلاً عن "المدينة"