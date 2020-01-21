للنشيد الوطني السعودي قصة

تعددت الروايات عن النشيد الوطني في بلادنا، متى بدأ وأين بدأ!! إلا أنَّ ما لا اختلاف عليه هو أن موسيقى السلام الملكي كانت تعزف في المناسبات بدون كلمات مصاحبة حتى عام 1947م ثم أصبح يردد النشيد التالي: يعيش مليكنا الحبيب.. وأرواحنا فداه.. حامي الحرم.. هيا اهتفوا عاش الملك.. هيا ارفعوا راية الوطن.. اهتفوا ورددوا النشيد.. يعيش يعيش يعيش الملك. (انتهى) هذا النشيد قام بتأليفه الشاعر السعودي محمد طلعت عام 1947م وبعض المصادر أكدت أنه عُزف أثناء زيارة الملك عبدالعزيز التاريخية لمدينة الطائف غرب المملكة وظل هذا النشيد معتمداً حتى عام 1984م ولكن لم يكن يردد دوماً مع عزف السلام الملكي.



وينسب للملك خالد يرحمه الله أنه سأل وزير إعلامه المرافق د. محمد عبده يماني أثناء رحلة خارجية: لماذا لا يصاحب السلام الملكي نشيد وطني؟.



وتؤكد بعض الروايات أن وزير الإعلام آنذاك خاطب كبار الشعراء طالباً منهم كتابة النشيد الوطني السعودي شريطة أن يتوافق النشيد في وزنه ولحنه مع موسيقى السلام الملكي، ويروى أن سمو الأمير عبدالله الفيصل يرحمه الله هو الذي اقترح على القيادة تكليف الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي بكتابة النشيد وأن خفاجي مكث بضعة أشهر حتى اكتمل بناء قصيدته. ومما يروى أيضاً أن الفنان طارق عبدالحكيم وسراج عمر ساهما في تلحينها وتوزيعها. ومما يروى أيضاً أن هذا النشيد لم يرَ النور بسبب وفاة الملك خالد إلا أن الملك فهد يرحمه الله أصر على تحقيق رغبة أخيه وطلب من وزير الإعلام أن يُسمعه النشيد الوطني في صورته النهائية وأقره يرحمه الله وأُظهر للعلن في عام 1984 بالشكل التالي:



سارعي للمجد والعلياء.. مجدي لخالق السماء.. وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور المسطر.. رددي الله أكبر ياموطني.. موطني عشت فخر المسلمين.. عاش الملك للعلم والوطن.



بعض الروايات أكدت أن هذا النشيد أعده الدكتور غازي القصيبي لكن رحمه الله نفى هذه الرواية.



هذا الأمر يسوقنا إلى التذكير بالأوبريت الذي قُدم في مهرجان الجنادرية 1416هـ وعُهد إلى الأستاذ إبراهيم خفاجي يرحمه الله بكتابته وكان عنوانه (عرائس المملكة) وقام بتلحينه وإنشائه الفنان محمد عبده وآخرون، وكان آخر مقطع في الأوبريت الذي نال إعجاب الملك عبدالله يرحمه الله:



فوق ألف مليون يصلون.. في كل ليلة وكل يوم..



في وجهة بلادي.. تعيشي يا بلادي..



تراثنا قيم وملوكنا قمم.. إحنا مع أحبابنا سلم وكرم..



وإحنا على أعدائنا موت وحمم..



إحنا أشهر من علم.. إحنا خدَّام الحرم



أفعالنا مثل وأقوالنا عمل..



نحمي حمى ديارنا سهل وجبل..



والجود عاداتنا منذ الأزل



إحنا أشهر من علم.. إحنا خدام الحرم..



تعيشي يا بلادي.. تعيشي يا بلادي..

نقلاً عن "المدينة"