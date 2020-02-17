المريخ.. الكوكب العنيد

أتضايق من الكهرباء الاستاتيكية، وأظنك أنت أيضًا تنزعج منها خاصة إذا كانت ثيابك المعتادة تجذبها، فتلتصق بك وتصعق الناس ومقابض الأبواب، ويجبرك هذا أن تستخدم البخاخ المضاد للكهرباء الساكنة لتخفف من تأثيرها، وإذا كنت تتمنى أن تزور المريخ يومًا وتحلم أحلامًا فضائية كهذه، فعليك أن تأتي بما يعادل أنبوبة غاز كاملة من ذاك البخاخ؛ لأن الكهرباء الساكنة جزء من المريخ، فهي تكمن في التربة، وهذا خطر لأنك ستُكوِّم كميات من الكهرباء وقد تصعق الإلكترونيات الحساسة التي تحفظ حياتك!

مشكلة غريبة، وبينما تتوقع أن عوائق زيارة المريخ والكواكب الأخرى تقنية بحتة مثل قوة المركبة فإنك تتفاجأ بأشياء كهذه، فالتربة اكتشفنا عام 2008م أنها تحوي شيئًا آخر: بيركلورات الملح، مادة سامة تضر الغدة الدرقية حتى بأقل كمية. وخذ مشكلة أخرى، فالمركبة تحتاج كمية ضخمة من الوقود في رحلتي الذهاب والعودة من المريخ، والوقود المستخدم الآن هو الهيدروجين والأكسجين السائلان، يجب حفظهما في مخازن شديدة البرودة، ومهما أتقنتَ حفظ الوقود فهو يتسرب لا محالة بنسبة 4% كل شهر، فماذا ستفعل إذا اكتشفتَ أن وقودك لا يكفي لمغادرة المريخ؟ مجرد الهبوط على المريخ يتطلب سبعة أطنان من الوقود، والإقلاع من الكوكب وجاذبيته يحتاج 33 طنًا، كمية غير معقولة، ربما لا حل لذلك إلا بتصنيع الوقود في المريخ، وهو شيء غير ممكن في الوقت الحالي.

اليوم في المريخ كيومنا لكن أطول بأربعين دقيقة. هذا يشوش ساعتك البيولوجية المصممة ليوم كوكب الأرض ويجعلك مرهقًا باستمرار، وهذا ما شعر به رواد وكالة ناسا لما حاكوا أوضاع المريخ في معمل تجربة فضائي، فنفد صبرهم بعد شهر ولم يستطيعوا الإكمال.

أما المشكلة الأخيرة التي لا يتوقعها كثيرون وحتى "ناسا" نفسها لم تدرسها فهي العلاقات بين الناس. كيف ستكون العلاقة بين رواد الفضاء الذين يقضون الشهور وربما السنين وحدهم في كوكب منعزل؟ البشر يحتاج بعضهم إلى بعض، ولن يستطيعوا أن يتصرفوا كزملاء عمل كل هذا الوقت، ولا بد من ظهور علاقات عاطفية، وهذا ما حصل في تجربة لـ"ناسا" على كوكب الأرض عزلوا فيها الرواد، فغضب رجل لأن آخر استمال محبوبته، فتشاجرا باليد وكسر أحدهما فك الآخر! لو أن هذا حصل في رحلة حقيقية لتعرضت الرحلة كلها للخطر.

مشكلات كثيرة لا تتوقعها، بعضها لا علاقة لها بالتقنية، منها صراعات بشرية قديمة لا تزول!

*نقلا عن الرياض