حاوِر ولا تُجادل



سأخبركم بقاعدة ذهبية، ألجأ إليها أحيانًا، بالتوقف عن الدخول في حوارات مع الآخرين في العلن، وخصوصًا أمام زملائهم أو أقرانهم؛ كي لا تتحول فجأة إلى جدال وحالة من العناد؛ فدائمًا ما أجد نجاحًا عند التباحث والتفاكر والتخاطب والتحاور مع الآخرين بهدوء بعيدًا عن تأثير الأقران، ولا أعرف هل هي طبيعة مجتمعية أم ثقافة سائدة بعدم نجاح بعض الحوارات العلنية بيننا كأشخاص، التي نكون فيها أكثر استعدادًا للعناد والتمسك بالرأي من القبول بالتنازل للحق؛ فنتمسك بالرأي الشخصي حتى لو تبيَّن أنه غير صائب اعتقادًا بأنه يمثلنا؛ وهنا ينتاب البعض شعور بأن التراجع عن رأيه حالة من الانهزام أو الضعف.

الحوارات العلنية تتحول غالبًا إلى نوع من العناد والجدال والانتصار للفكرة والرأي، وعدم قبول الرجوع للصواب والاقتناع به، وخصوصًا إذا لم يكن هناك استعداد لقبول النتائج مهما كانت؛ فلك أن تتخيل نتيجة الحوار الذي يخوضه المدير مع أحد موظفيه أمام زملائه، أو المدرس والطالب أمام الفصل، أو حتى الحوار بين البائع والمشتري عندما يكون هناك زبائن آخرون.. والفرق عندما تتم تلك الحوارات بشكل متكافئ ومتوازن بعيدًا عن تأثير المحيطين، وكأننا بحاجة إلى إعادة فهم للحوار منذ الصغر والنشأة، وأن الاقتناع والرجوع للحق ليسا انهزامًا أو ضعفًا، بل هما القوة والذكاء والحكمة، وقمة التعايش والتفاهم مع الآخرين.

الحوار يهدف دائمًا إلى الإقناع والاقتناع للوصول إلى حقيقة ما، يتم الاتفاق عليها، بتفاهم وتكافؤ وهدوء وعقلانية ورشد بين طرفين، اجتماعا للغرض ذات، بعكس الجدال الذي يهدف غالبًا للانتصار للفكرة والرأي الأوحد، والقتال ليتنازل الطرف الآخر عن رأيه، ويتراجع عن فكرته؛ لتسود فكرة المجادل، وتطغى، حتى لو لم تكن صوابًا، بغلبة الصوت، أو ببساط الحياء، أو بسوط البلاغة.. فلنتذكر أننا بحاجة إلى الحوار كلما حان الوقت لذلك. وما أحوجنا للتخلص من الجدال طوال الوقت.

وعلى دروب الخير نلتقي.

*الجزيرة