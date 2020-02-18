غباء العباقرة

آينشتاين مضرب المثل في الذكاء، قد بلغ في العبقرية شأنًا عظيمًا، وقد درس العلماء مخه فوجدوا فيه اختلافًا عن مخ الشخص العادي، غير أن عالم الفيزياء النحرير هذا لم يكن ذكيًا على كل الأوجه، فقد كان يعتقد أن الهنود لديهم نقص خَلقي في الذكاء لا يستطيعون منه فكاكًا، وغير ذلك فقد كانت لديه مشكلات كثيرة مع المرأة، وله زيجتان، الأولى ندم عليها ووجد منها صعوبات كثيرة، والأخرى قال إنها زيجة مصلحة أتت في وقت مناسب للطرفين لا أكثر. لاحظ أنه على عبقريته الفريدة عجز أن يفهم المرأة (وهذه لا ألومه عليها، فالمرأة قد تكون أصعب لغز في العالم!).

لويس باستور من أبرز الأذكياء، اخترع البسترة التي عقمت المشروبات والأطعمة (كالجبن) وله أعمال علمية أخرى أسهمت في دفع العلم البشري للأمام، قال: زجاجة من خمر تحوي من الفلسفة أعظم مما في كل كتب الدنيا. حتى عقل ألمعي كهذا لا يسلم من حماقة.

ما الذي يجذب الأذكياء إلى اعتقادات كهذه؟ لا أدري مثلًا لماذا يؤمن غاري كاسباروف بفكرة التسلسل الزمني الجديد؟ إنه أعظم لاعب شطرنج في التاريخ، قهر حتى بعض الحواسب الآلية المتطورة، والعقل نفسه يؤمن بأن التاريخ فعليًا لم يبدأ إلا في القرن الحادي عشر الميلادي، وأن كل ما يقال إنه حصل قبل ذلك خرافة اخترعتها الكنيسة، وأن عيسى - عليه السلام - قُتِل عام 1086 في القسطنطينية، وأن التاريخ القديم لليونان ومصر وروما من اختراع الكاتبين والرسامين من عهد النهضة، وأن أرسطو والإسكندر – اللذين عاشا في القرن الرابع قبل الميلاد، وقام أرسطو بتعليم الإسكندر في مقدونيا – قد عاشا فعليًا في القرن الخامس عشر بعد الميلاد، وأن الإسكندر كان قيصرًا روسيًا عاش في موسكو بين الزمانين والمكانين 1800 سنة و2650 كم.

هل هناك سبب؟ بحوث وجدت أن الأذكياء أكثر أخطاء في التفكير في بعض الأوجه من غيرهم من الناس، من أسباب ذلك الثقة الزائدة في الذكاء، التي تصنع "نقاطًا عمياء" في تفكيرهم تعميهم عن التسلسل الأصح لحل المشكلات، وأكيد أن هناك أسبابًا أخرى.

هل أنت ذكي؟ أثبت لي ذلك بأخطاء فادحة واعتقادات غريبة!

*نقلا عن الرياض