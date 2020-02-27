رحلة مجانية لزيارة 100 دولة!

المملكة العربية السعودية.. أكبر وأصدق داعم لأشقائها المسلمين في كافة المجالات؛ ومن ذلك المساهمة في تعليم أبنائهم من خلال استضافتهم في منح دراسية؛ ومن أجل هذا الغرض كان إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1381هـ، والتي تخرج فيها حتى الآن أكثر من (75 ألف طالب، يمثلون أكثر من 200 جنسية وإقليم حول العالم)، عادوا لأوطانهم، ليمارسوا خدمة مجتمعاتهم رؤساء، ووزراء، وقُضَاة، وأعضاء هيئة تدريس، ومعلمين، ودعاة، فما من دولة إلا وفيها خريجون من تلك الجامعة العريقة، يتميزون بالوسطية وبثراء المعرفة.



* ومَن يتجول في حَـرم تلك الجامعة العريقة «التي لا تَغِيْبُ عنها الشمس» سيرى شباباً تختلف ألوانهم وجنسياتهم ولغاتهم ومرجعياتهم الثقافية، لكنهم متعايشون جداً في تلاحم إنساني فريد، يُعِيْدُ شيئاً من صُورة المؤاخاة للمجتمع المديني في العهد النبوي، ويؤكد على أن عالمنا الإسلامي قادر على اجتماع الكلمة، وترتيب الصفوف إذا تخلص من الحِزبِيّات والصراعات السياسية والفكرية، والبحث عن المصالح الأُحَادِيّة الضيقة.



* الجامعة الإسلامية حاولت استثمار ما يتميز بها محيطها من ثراء وتنَوع ثقافات، وذلك بإطلاق (مهرجان سنوي)، يجتهد من خلاله (الطلاب) في رسْمِ ملامح من الموروث الثقافي والحضاري لدولهم وشعوبها، وتطورها وعاداتها وتقاليدها، وتاريخ الإسلام فيها، وأبرز آثَارِها ومآثِرِهَا في مزاوجَة إبداعية بين الماضي والحاضر.



* ذلك المهرجان الثقافي -الذي هدفه الأسمى التعارف والتقارب بين المسلمين، ونشر قِـيم التسامح والتعايش- زاد توهجاً خلال السنوات الماضية، وحظى بمتابعة وحضور مباشر لسفراء وقناصِل عدد من الدول المشاركة؛ كما أصبح وجهة تهتم بزيارتها مختلف أطياف المجتمع.



* (مهرجان الثقافات والشعوب) افتتح مساء الاثنين الماضي في نسخته التاسعة، التي تحتضن أجنحتُهَا صوراً ومرئيات، ولوحات استعراضية، ومقتنيات ومعَـالِم تاريخية، وفعاليات فكرية واجتماعية وثقافية ورياضية؛ لـ(100 دولة) من مختلف القارات.



* فشكراً لجميع الطلاب الذين ساهموا بصناعة ذلك المهرجان الرائع، بِدعم كبير من الجامعة؛ بقيادة مديرها المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، وجهود مخلصة من عمادة شؤون الطلاب وعميدها الدكتور سامي الحيسوني وكافة زملائه؛ وهذه دعوة لأهل طيبة الطيبة وضيوفها لزيارة المهرجان، فصدقوني هناك ستختصرون المسافات والأوقات، لتستمتعوا برحلات مجانية لـ(100 بلد) حضرت تحت سَقْفٍ واحد.

نقلا عن "المدينة"