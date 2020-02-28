مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة غاية في الروعة والجمال وواجهة حضارية يفخر بها كل مواطن سعودي بأن يكون لديه مطارًا حديثًا بهذه المواصفات، والمطار في حد ذاته يعكس إنجازًا حضاريًا جميلاً كجمال محافظة جدة التي انتظرت طويلا حتى يتم هذا الإنجاز الرائع، حيث كانت أول رحلة قصيرة لي من جدة للدمام بالمنطقة الشرقية عبر هذا المطار، حيث شعرت بأن هذه فعلا مكتسبات الوطن التي يفخر بها كل سعودي يعيش هذه الإنجازات التي شملتها الرؤية الشاملة المستديمة التي وضع أسسها سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- وبمتابعة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وبمتابعة لصيقة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو محافظ جدة ورعاية حكام هذه البلاد في مواكبة عجلة التطور للمشاريع الضخمة في المنطقة.



بعض الملحوظات التي يحتاجها هذا المطار لإتمامها قبل نقل جميع الرحلات (الداخلية والدولية) عبر هذا الصرح الشامخ ومنها: حظائر الطائرات حيث أن بعض الرحلات ما زالت تستخدم السلالم في الصعود والهبوط والنقل عبر الحافلات في نقل الركاب من الصالات للطائرة وهذه ملاحظة مهمة جدًا وتحتاج إلى متابعة حتى يكون الإنجاز متكاملا، أضف إلى ذلك نقل أمتعة الركاب قبل فترة زمنية طويلة قبل الصعود للطائرة.



مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يحتاج إلى مزيد من الكوادر الوطنية المدربة، فهذا المطار مع ضخامته يحتاج إلى إدارة جيدة وإلى العديد من الجهات اللوجستية المساندة مثل: الصيانة، فتح الكاونترات، مقابلة المسافرين وإنجاز بطاقاتهم في أسرع وقت، وغيرها من الأمور غير المنظورة التي تحتاجها المطارات الكبرى في العالم، لاسيما ونحن مقبلون على موسم الحج والعمرة، حيث تصل إليه مئات الرحلات يوميًا القادمة من شتى دول العالم الإسلامي، وغير الإسلامي مع تزايد أعداد الزوار، والعمّار، والسائحين للمملكة وعلى مدار العام.



نريد مزيد من مثل هذه الإنجازات الرائدة، والمشاريع العملاقة، التي تبرز ملامح التطور في بلادنا، وما تقدمه من إنجازات لسكانها، وزوارها، وحجاجها، وعمّارها، من أجل تنمية مستدامة نحقق فيها طموحاتنا من خلال إظهار ما تحويه بلادنا من مشاريع عملاقة مفخرة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن.

نقلا عن "المدينة"