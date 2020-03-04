وزارة الإعلام والقادم الجديد

حديث المشروع الوطني للإعلام لا ينقطع أبدًا، فرغم تعاقب الوزراء والمسؤولين والتحولات، إلا أن الطرح حول ذلك ما زال مستمرًا ومتقدًا من جوانب كثيرة.. فتأخر التعاطي مع المعطيات الإعلامية والسياسية جعلت ضرورة تقديم مشروع حقيقي للإعلام أمرًا حيويًا، وأوليًا.

كثيرون تحدثوا عما نفتقده من مقومات لصناعة استراتيجية إعلامية ناجعة، فذهب البعض إلى عدم وجود كفاءات، وآخرون اتجهوا إلى سوء إدارة، وغيرهم يردد بعدم وجود دافعية وحافز، وبعضهم يرون عدم الجدوى من المنافسة، والبعض يجد أن التراكم الإداري البيروقراطي عطل التطوير، وآخر وجهة نظره أن العاملين لا يتواءمون مع أي مشروع.

ووجهة نظري هي أن سبب الإخفاق هو أن المسؤول يأتي بأولويات تخصه يتبناها، فيهيئ لها كل السبل والدعم، ويدافع عنها ويقاتل لأجل تنفيذها ثم يخرج من جهته فيأتي الآخر، ولا ينتبه للأولويات الأخرى.

اليوم الوزير المكلف - وفقه الله - أتى محملاً بهموم المشروع الإعلامي الوطني، ووضع اعتبارات وعيه بالمشكلة الحاصلة أمام الجميع، وتحدث عن بُعد مهم وهو الاتجاه إلى بناء استراتيجي إعلامي يتوافق مع رؤية المملكة، ويتماهى مع الواقعين السياسي والإعلامي النشط، ويغطي متطلبات القيم المهنية الصحيحة لرفع مستوى الأداء الإعلامي بكل تفاصيله وقواعده.

محاور التطوير، وملامح المشروع الكبير يجب أن تنطلق من خلال معطيات مبتكرة، تتجاوز تكرار العقد والأخطاء، وتعمل على تشخيص الواقع بكل تفاصيله، وحصر المعوقات، ورصد الاحتياجات الحقيقية، والتفكير خارج الصندوق، والتشارك الأكاديمي المهني الإداري التقني التسويقي، والثقة بالعقول الجيدة والمتجددة، والاستماع لكل الرؤى، ووضع الأولويات المستحقة. كما يحتاج الواقع الإعلامي إلى إذابة التكتلات القديمة، والاستفادة من أهل العزم والهمة والعمل، ودعم الجهود المختلفة المفيدة. وكذلك البعد الرقابي والمحاسبي مطلب مهم في تسهيل سير العمل الإعلامي وضبط عمليته..

ثم يتم التفكير بعمق حول تحوير المنتج الإعلامي إلى قوة ناعمة متماسكة ونشطة، وتحديد ماهية الخطاب القادم لإعلامنا، وكيف نصل الآخر بعقليته ولغته، ونكون في كل مكان حول العالم، وكيف نواجه التشويه الخارجي بأدوات وجهود وبرامج ذكية، وكيف نوجّه منتجنا نحو تعزيز صورتنا الإيجابية هناك وليس هنا، وكيف نستثمر مواسمنا ومقوماتنا إعلاميًا واتصاليًا، ونقل ثقافتنا النقية التي تعبر عن قيمنا.

لا يمكن أن يكتب النجاح لأي مشروع إعلامي وطني حقيقي موجه لتسويق صورة الوطن دون الانطلاق من محور الهوية والخصوصية المتزنة، ولن يجد أي مشروع طموح أفقًا للحدوث بوجود معكرات وسائل إعلامية تجارية تحسب علينا وتحمل لواء اسمنا وتراثنا، وهويتنا.. فتقدمنا للآخر بطريقتها وليس بمنهجية متناغمة مع تطلعات بلادنا وما تستحقه.

ولن ننجح إلا بتعزيز قوي ومدعوم بكثافة لأذرعة الوطن الإعلامية: تلفزيون وإذاعة وصحافة ووسائل تواصلية.. وكلنا بانتظار القادم.

نقلا عن "الرياض"