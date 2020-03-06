كورونا ومستقبل العمل

بعد التخرج من الجامعة عملت في إحدى المؤسسات في طوكيو، وكان لدي مدير رائع متعاون سمح لي بنظام العمل المرن؛ لأدرس الماجستير وأعوض الساعات الدراسية بالحضور والبقاء في المكتب في الأوقات المسائية ويوم السبت.. وللأمانة فهذا التعاون والتفهم من مديري جعلني أكثر إصراراً على تقديم كل ما أملك لنجاح عمل المؤسسة ولو تجاوزت المهام الساعات المطلوبة مني نظاميا؛ لأن العمل كان عن حب وولاء وانتماء للمكان والمدير الذي تعاون معي.. ولم أنس ذلك الموقف طيلة عمري وعاهدت نفسي على مساعدة كل موظف يريد إكمال دراسته بما لا يتعارض مع مصلحة العمل والإنجاز.. مقالة اليوم تناقش الحضور والانصراف ومستقبل الدوام.

مانزال في طوكيو حيث قامت مجموعة من الشركات والمؤسسات وتحسباً لأي مخاطر محتملة بسبب فيروس كورونا بفرض نظام العمل عن بعد من المنازل لجميع الموظفين والحضور في الحالات الضرورية فقط.. ولا شك أن وجودنا في القرن الحادي والعشرين أسهم في عدم تعطل العمل بشكل كبير نتيجة تقدم تقنيات الاتصالات والمعلومات، اللطيف أن شركات مثل «بي دبليو سي» اعتمدت نظام العمل المرن لجميع موظفيها منذ سنوات ومن المتوقع أن تنتشر أنظمة العمل المرنة مستقبلاً خاصة مع المطالبات المتزايدة بتعاون الشركات وجهات العمل في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ومازلنا مع فيروس كورونا ولكن هذه المرة في العالم العربي حيث ألغى عدد من الشركات والجهات الحكومية نظام الحضور بالبصمة الإلكترونية بسبب مخاطر تفشي الفيروس عن طريق ذلك النظام.. وكان الحل الأمثل والأسلم هو العودة للنظام اليدوي القديم المتمثل في التوقيع في سجل الحضور والانصراف.

وللتعليق على نظام العمل المرن فلا بد من التأكيد على عدد من النقاط ومنها:

لا يمكن أن ينجح العمل حكومياً كان أو خاصاً إذا كان يتجاهل الحياة الشخصية للموظفين سواء في التزاماتهم مع عوائلهم وصحتهم وهواياتهم وغيرها.

سر نجاح نظام العمل المرن هو العدالة في التطبيق والمحاسبة على الإنجاز.

عدم التهاون مع أي محاولات تسيب واستغلال أنظمة العمل المرن للتقصير في أداء المهمات والواجبات.

مهما تقدمت التقنية وأنظمة العمل المرن فتظل الاجتماعات المباشرة والتواجد في المكتب مهماً للغاية وخاصة للقادة والمديرين.

في الواقع، هنالك تكملة لقصتي في بداية المقالة، غادر مديري المتعاون معي في الدوام المرن بعد أن حصلت على الماجستير وسجلت لبدء دراسة الدكتوراة، وقتها استدعاني المدير الجديد قائلاً في شماتة وبلهجة متعالية: ماذا ستفعل إذا حرمتك من الذهاب لدراسة الدكتوراة ولَم أتعاون معك؟ فأجبته: «لا شيء، سأدعو ربي»، فتغيرت ملامح وجهه وهو يقول غاضبا:»هل ستدعو علي بعقاب من الرب؟»، فرددت:»لا بل سأدعو أن يفرجها الله من عنده»، ولَم تكن إلا شهران من تلك المحادثة وغادر صاحبنا وتم تعيين مدير جديد كان مرناً ومتعاوناً معي في موضوع دراسة الدكتوراه.

* نقلا عن "الرياض"