احتفل العالم بالمرأة في يومها العالمي في الثامن من شهر مارس وهو احتفال عالمي يقام للدلالة على الاحترام العام والتقدير والاحتفاء بالمرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



هنا في محافظة ينبع وبرعاية المحافظ الأستاذ سعد بن مرزوق السحيمي كان للمرأة موعد مع فعاليات نوعية متنوعة باسم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المحافظة والذي يولي المرأة اهتمامًا خاصًا يواكب رؤية المملكة التي يؤكد دومًا سمو ولي العهد حفظه الله في أقواله بأن المرأة هي مكون أساسي في المجتمع السعودي ولها دور مهم في تحقيق هذه الرؤية.. الفعاليات تمت بالشراكة مع لجنة التنمية السياحية وبيت الصايغ للفنون وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والفرق التطوعية في تظاهرة ثقافية فنية تليق بالمرأة السعودية.



افتتح محافظ ينبع معرضًا للفن التشكيلي والحرفي لسيدات وفتيات ينبع من الفنانات المبدعات، ودشن سعادته مكتبة الحوار الوطني في بيت الصايغ والتي شملت مطبوعات المركز ومطبوعات خاصة بمحافظة ينبع وتم توثيق كل فعاليات الحوار التي حدثت خلال عشر سنوات من قبل العنصر النسائي في المحافظة لتكون رافدًا للثقافة والفكر والحوار البناء ونشر قيم التلاحم والتعايش والمحبة وتقبل الآخر، وخلال الافتتاح تم الاستماع لمقطوعات موسيقية لطالبة تعزف على البيانو بحرفية عالية وموهبة واعدة للمستقبل.



كما كان للثقافة حضور مميز من خلال أمسية تناولت محاورها مسارات تمكين المرأة في عهد الملك سلمان، حيث تناولت الدكتورة منيرة العكاس مسار تمكين المرأة سياسيًا، والدكتورة زينب الخضيري رئيسة مبادرة التفرغ الثقافي في وزارة الثقافة تناولت مسار تمكين المرأة في المجال الثقافي والاجتماعي، وتناولت القديرة الإعلامية المتميزة الأستاذة نوال بخش مسار تمكين المرأة إعلاميًا، وكان للشعر حضوره المميز والمتميز من شاعرتي المدينة النبوية، خنساء المدينة منى البدراني والشاعرة ليلى الأحمدي لتلقيا عددًا من القصائد التي تحكي عن مسيرة المرأة ومحطات إنجازاتها التي تفخر بها.. وللعروض والأفلام الوثائقية التي تخلد منجزات المرأة السعودية كان لها موقع في هذه الاحتفالية الكبرى بالمرأة السعودية حيث تم تصميمها واخراجها ومونتاجها من قبل طالبات المدارس المتطوعات في الفعالية والواعدات بالمستقبل الأجمل لوطني.



وكان للتوثيق حضوره وللكلمة الصادقة مكانها ولفريق عمل احترافي بصمته وقال كلمته بإن للمرأة السعودية مكانتها في عهد الملك سلمان وفي ظل رؤية يتبناها سمو ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان الذي يؤمن بقدرات نساء وفتيات الوطن ونحن نقول له عبر هذا الملتقى نحن معك نثق بك ونعمل من أجل تحقيق رؤية وطن .. من ينبع الحضارة والتاريخ والمستقبل لدينا كل الطاقات الفكرية والثقافية والفنية والإبداعية وسنسطر في سجلات تاريخ الوطن كيف نترجم حبنا وانتماءنا لأغلى ثرى بأعمال مشرفة وبمنجزات حقيقية خالدة وسيكون للمرأة السعودية موعد قريب في اعتلاء مناصب قيادية مرموقة صانعة للقرار وبانية للأمجاد ومحركة للاقتصاد وللفكر والثفافة وفي كل مجال استطاعت أن تصل إليه بأنها على قدر كبير من تحمل المسؤولية.. نحن في عهد الملك سلمان حققنا كثيرًا من طموحاتنا وستأتي الأيام القادمة تحمل لنا مزيدًا من التباشير..



لهذا العمل شركاء نجاح يستحقون كل الشكر والتقدير ومشاعر الإمتنان لهم جميعًا.. أنتم من تعبرون بأفعالكم عن حبكم للوطن واحترامكم للمرأة السعودية صانعة الأمجاد وتؤمنون بقدراتها وكفاءتها وتولونها كل الاحترام.



حفظ الله الوطن وحفظ قيادته الحكيمة ولنا في كل عام موعد مع الاحتفالات بالإنجازات وبلغة الأرقام التي لا تكذب ففي كل احتفالية يستقطب مركز الحوار الوطني أعدادًا متزايدة من المشاركين والمشاركات والمتطوعين والمتطوعات من أجل تحقيق رؤية وطن.

نقلاً عن "المدينة"