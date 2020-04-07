(33) فائدة تعلمتها من فيروس كورونا

ماذا استفدت وتعلمت من أزمة فيروس (كورونا) وأنت حابس نفسك بالبيت؟ طرحت هذا السؤال في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وتفاعل المتابعون معي بتعليقات كثيرة جدا جمعت لكم بهذا المقال بعضها للفائدة، قال الأول تعلمت أن الحياة متقلبة ولا يوجد فيها روتين مستمر فقد توقفت وظيفتي وتغير جدولي اليومي وتم إغلاق المساجد والمدارس، وقال الثاني تعلمت ألا أؤجل هدفا عندي من غير سبب فالتغيير يأتي للإنسان بلحظة، وقال الثالث تعلمت أن أدرب نفسي لأواكب المتغيرات ولا أكون سلبيا ومتفرجا لا دور لي في علاج المشكلة، وقال الرابع تعلمت أن أواجه المجهول بثبات وقوة إيمان فهذه الفوائد على المستوى الشخصي.

أما المستوى الإيماني فقال الأول إن الأزمات تظهر حقيقة إيمان الإنسان وقوة علاقته بربه فقد زادت علاقتي بالله تعالى، وقال الثاني جعلتنى الأزمة أتوقف وأقيم حياتي وأعمالي وأرتب أولوياتي واكتشفت أنني ضيعت الكثير من الوقت على أهداف تافهة، وقال الثالث فهمت أحاديث نبوية في التعامل مع الوباء والأمراض أول مرة أسمعها بحياتي، مثل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون (إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه) وحديث (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) والجذام ينتقل بملامسة جلد الإنسان الحامل للمرض، وحديث (لا يوردن ممرض على مصح)، وقال الرابع تعلمت أجلس مع نفسي وأكثر من الخلوة مع ربي، وقال الخامس كنت أقرأ كثيرا كيف يبعث الله العذاب على بني إسرائيل من الحشرات مثل الجراد والقمل والنمل وغيرها، وكيف كانوا يعيشون برعب منها فعشت شعور الرعب من انتشار الفيروس وكثرة الموتى، وقال السادس عرفت قيمة وأهمية الوضوء لكل صلاة والغسل والاهتمام بالنظافة التي كان يدعو الإسلام لها كثيرا، وقال السابع عرفت معنى من رأى مصيبة غيره هانت عنده مصيبته.

أما صحيا فأكثر المشاركات كانت تتحدث عن أهمية الحرص على النظافة وغسل اليدين دائما، وأعجبني تعليق أحد المشاركين عندما قال وأخيرا تنفست الطبيعة، ويقصد أن الأشجار والجبال والبحار لم تتلوث وقت الأزمة بسبب توقف الطائرات والمصانع، وأما الثالث فقال أول مرة أفكر بأنني لا بد أن أكون حريصا على صحة الآخرين وخاصة عند العطاس والسعال واللمس، والرابع قال أنا صرت أعطي للصحة أولوية في حياتي وصرت أقرأ كثيرا في الصحة وأهتم بالغذاء الذي يقوي مناعتي، والخامس قال اكتشفت أننا لا نهتم كثيرا ببرامج الوقاية فصارت هدفي، وقال السادس تعلمت أن أبدع ببدائل للرياضة فبدل الاشتراك بالنادي عملت عندي بالبيت ناديا من الأدوات المنزلية.

وأما اقتصاديا وسياسيا فقال مشارك تعلمت من الأزمة أن الحرب ليست دائما تكون بالسلاح، وقال الثاني ازداد عندي الإحساس بالوطنية وخدمة مجتمعي، وقال الثالث شعرت بأهمية نعمة الحرية في بلادي، وقال الرابع تغير مفهومي عن الغنى فبعض الأغنياء لديهم المال ولكن لا يستطيعون الاستمتاع به بسبب حجرهم المنزلي، وقال الخامس تعلمت أهمية الاكتفاء الذاتي وأكتشفت أنني مستغل تجاريا من الدعايات والإعلانات فكنت كثير الطلبات من المطاعم وكثير المشتريات، وقال السادس تعلمت حفظ النعمة.

وأما اجتماعيا فقال الأول تعرفت أكثر على أولادي، وقال الثاني عالجت مشاكل قديمة مع زوجتى بسبب جلوسنا بالبيت، وقال الثالث قويت علاقتي مع الجيران، وقال الرابع صارت علاقتي مع أهلي وإخواني أقوى، وقال الخامس أول مرة أكتشف أن الجلوس بالبيت راحة ونعمة كبيرة وأن بيتي مريح، وقال السادس أكتشفت أن العزلة والتباعد الاجتماعي مفيد أحيانا فقد رتبت حياتي من جديد، وقال السابع تفرغت لتربية أطفالي وعلمتهم مهارات كثيرة وتفرغت لتنمية هواياتهم، وقالت الثامنة وزعت المسؤوليات على أولادي وصرت متفرغة لحياتي بعدما كنت مثل الخادمة لهم، وقال التاسع تعلمت أهمية العمل الجماعي والتطوعي وكيف أساهم بمجهود بسيط لخدمة مجتمعي، فهذه (33) فائدة تعلمتها من أزمة كورونا جمعتها لكم مع تمنينا برفع البلاء ونسأل الله العفو والعافية.

* نقلا عن "اليوم"