اقتراح عاجل لوزارة الأوقاف!

كان قراراً ضرورياً ومحفوفاً بكثيرٍ من المشاعر أن تُعلّق صلاة الجماعة في المساجد، كخطوة احترازية لمنع تفشّي وباء كورونا بين الناس بشكلٍ أكبر لا يمكن السيطرة عليه.

وإنِّي داعٍ فآمِّنُوا معي:

اللهم اكشف عنّا الغُمّة عاجلاً، وأَعِدْ مساجدك كما كانت، عامرة بصفوف المؤمنين، يعبدونك ويذكرونك فيها كثيراً، إنّك سميع، قريب، مُجيب الدعوات.

والوضع الحالي للصلاة في المساجد، كما هو معروف، هو الاكتفاء برفع المؤذّن للأذان مع إغلاقها دون الناس، وأصبح دور المؤذّن مثل دور جهاز التسجيل الذي يُذيع الأذان، كما يحصل في العديد من الدول الإسلامية.

والمؤذّن بعد رفعه للأذان يُصلّي منفرداً في المسجد، وقد يكون هو إمام المسجد أصلاً أو يكون هناك إمام رئيس، وفي كلتا الحالتيْن أقترح أنّ ينقل الإمام صلواته الانفرادية عبر الميكروفونات لخارج المسجد، لا سيّما الصلوات الجهرية، وهي الفجر والمغرب والعشاء، فسُكّان أحيائنا وإن كانوا يصلّون في بيوتهم إلّا أنّهم بحاجة للروحانية والسكينة التي تتأتّي لهم أكثر مع سماع القرآن الكريم وهو يُتلى حيّاً على الهواء من مُكبّرات الصوت بجوارهم، وكأنّ صلاة الجماعة ما زالت تُؤدّى كما هي، لكن بدون جماعة، مع إبقاء درجة صوت الميكروفونات كما كانت قبل التعليق المؤقّت لصلاة الجماعة.

والهدف هو ملء أجواء أحيائنا بأثير الصلوات الجهرية وما فيه من تلاوة الآيات العطرة والذكر الحكيم، لعلّه، أي الأثير، هو الذي يحاصر الوباء ويقضي عليه بإذن الله في أجوائنا وشوارعنا، كما يفعل التعقيم الطبّي الذي يجري في الشوارع، فضلاً عن كوْن سماع القرآن الكريم والإنصات له هو سبب لتنزّل الرحمات الإلهية، ألم تتدبّروا قول الله: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».

وأذكر في هذا المجال قصّة يمكن الاستفادة منها لمعرفة التأثير الحميد للصدح بالقرآن الكريم على جيران المساجد، ومن مِنّا لا يجاور مسجداً؟، وهي قصّة مدرسة بنات في جدّة قد اشتكت مُعلِّماتها وطالباتها قبل سنوات مِنْ حصول حوادث غريبة فيها، ونُسِبَت للجنّ، ولمّا بُنيَ مسجد حديث بجوار المدرسة ودخلت أصوات الأذان والإقامة والقرآن الكريم إليها عبر الميكروفونات اختفت الحوادث، وتنفّست المُعلِّمات والطالبات الصعداء بعد عناء!.

وإن لم تنتهِ أزمة الوباء قبل حلول شهر رمضان الكريم، وأرجو أن تنتهي بحول الله، فيمكن تنفيذ الاقتراح خلاله ليشمل صلاة التراويح والتهجّد، لا حرمنا الله من أدائها أو سماعها هي ودعاء القنوت، ولو من إمام منفرد، وهي تعلو في جو السماء، طاردةً الشياطين.

والنجاة من وباء كورونا تكون من الله وبالله، من كلماته التامّات وبكلماته التامّات، مع التداوي إن وُجِدَ الدواء، والحجْر المنزلي حتّى تتنزّل الرحمات.

* نقلا عن "المدينة"