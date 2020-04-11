العزلة.. تجربة الحياة في عالم آخر

يعطي العالم الحديث للإنسان حرية الانفراد بخياراته الزمانية والمكانية سواء أكان في العزلة أو في العلاقات الإنسانية المتعددة والمتنوعة، وإن كنت أعتقد أن العزلة بمفهومها الاختياري لم تعد عملية في زمن العولمة والقنوات الفضائية وتقنيات التواصل الاجتماعي والابتكارات التقنية المتتالية، ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عندما رأى أن كل واحد من بين كل سبعة أفراد في العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها على 71% من السوق الاتصالية عالميًا قال: نحن أمة من الفيسبوك وغوغل، وإن كان يعني الأمة الأميركية، فالأميركي عادة ما يعتمد على الفيسبوك للتواصل مع الآخرين، وعلى موقع جوجل للوصول إلى المعلومات والمعرفة.

وإن كان مجتمع ما بعد الحداثة، الذي يتفرع منه العالم الافتراضي قد أحال التواصل الاجتماعي إلى تيار اجتماعي عالمي، وعزز الشعور بالذاتية، ما يفضي إلى وجود علاقة ما بين الإعلام الاجتماعي والعزلة، فكلما زادت الحاجة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زادت الحاجة إلى العزلة الحسية، ولذلك تعد العزلة الرقمية أكبر ظواهر هذا العصر فيما يعرف عند العلماء النفسانيين بالزمن الانطوائي.

وعند ذلك تراجعت العلاقات الاجتماعية التقليدية في مقابل تصاعد العلاقات الافتراضية، التي أفضت إلى عولمة العلاقات، انتقلت فيها العلاقات من النطاق التقليدي المجتمعي إلى المجتمع الافتراضي المتعدد الثقافات والأجناس واللغات والصداقات.

وتشير التوقعات إلى أن سكان العالم سيصلون عام 2026م إلى أكثر من ثمانية مليارات نسمة، ولذلك فمن المتوقع أن يكون من بين هؤلاء نحو ثلاثة مليارات سيستخدمون شبكة الإنترنت، ما تتصاعد معه الهويات الافتراضية، التي سيترتب عليها تزايد العزلة والاغتراب الاجتماعي، التي تعني عمليًا أحد مظاهر العزلة.

ولكن لنعد إلى عالم الواقع مع د. جون بيرد، الذي يؤكد حاجتنا إلى العزلة في بعض الأحيان لنقترب من أنفسنا أكثر.. وعندما ننظر إلى العزلة فلسفيًا نجد أن العزلة المأوى الحقيقي لحالات الاستغراق في التأمل.

وإن كان المفكر الروسي نيقولاي ألكسندر روفتش، الذي تقوم فلسفته على نزعة صوفية، ينظر إلى العزلة نظرة مثالية، ويرى أنها إحدى القيم المساندة للسلوك الإنساني، والأداة في تكوين الوعي العلمي والمعرفي أو بناء الذات والتصالح مع النفس.

وفي هذه الحالة تضعنا العزلة في مواجهة مع الذات، وفي علاقة مختلفة مع أنفسنا ومع الآخر، يقول أرنست هميغوي إن ابتعادنا عن البشر لا يعني كرهًا أو تغيرًا، فالعزلة وطن للأرواح المتعبة، ولذلك تظل أوقات العزلة ملهمة عندما نتصالح مع الذات. ومن خلال التوصيف المنهجي لطبيعة العزلة، يؤكد العالم النفسي كارل يونج أن العزلة تدفع إلى استكشاف أعماق النفس والاعتماد على الذات كمرجعية.

وفي هذه الحال فالعزلة ليست مملة، ولكن البعض يختار الشعور بالملل؛ وذلك لعدم القدرة على استغلال لحظات الحاضر بطريقة تحقق نوعًا من الإشباع الذاتي، فالشعور بالملل نوع من السلوكيات التي تنطوي على إحباط الذات، فإذا كان الإنسان يعيش حياته من خلال علاقات إنسانية متعددة ومتنوعة قد لا تمنحه المسار الإيجابي فقد يعيشها مع نفسه، ففكرة الإنسان عن نفسه كما يقول الشيخ صالح الحصين أهم بكثير من فكرة الناس عنه، ففكرته ورؤيته لنفسه والتصالح معها والقدرة على استقطاب تناقضاتها تمنحه قدرة على أن يكون كما هو بلا تناقضات، والتفاعل مع ما يؤمن به من أفكار وقناعات، تضعه أمام حقيقته في مختلف أحواله، ولذلك فإن انسجام الفكر بالسلوك ينطوي على وعي مثالي سواء مع الذات أو مع الآخر، وهي حالة تقتضي التأمل في حقيقة النفس، ولذلك فالعزلة بطبيعتها الثقافية أو العلمية حين يعيشها الإنسان متصالحًا مع نفسه تبدو له الأشياء بوضوحها.

ولكن يظل الإنسان - على أي حال - كائنًا اجتماعيًا، وإلى ذلك تنظر مدرسة الفكر الاجتماعي إلى أن الطبيعة الإنسانية اجتماعية في المقام الأول، وفي ذلك يقول د. ديفد بولي: إن الروابط الوثيقة بين البشر هي المحور الذي تدور حوله حياة الإنسان.

* نقلا عن "الرياض"