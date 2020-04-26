صدمة الياباني في باريس

بينما يعيث كورونا فسادًا فإن تجارات كثيرة تأثرت، أسوؤها تضررًا السياحة، ويُقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن الأضرار المالية قد تتعدى تريليوني دولار، ولكن قبل ذلك كانت مزدهرة، ومن أكثر وجهات العالم استقطابًا للسياح فرنسا، التي استقبلت 80 مليون سائح سنويًا، يأتون ليتذوقوا الطعام الفرنسي المميز كخبز الباغيت الطويل وحلوى الكريب والأطباق الفاخرة مثل "فوا غرا" أو كبد البط المطبوخة، إضافة للأجبان الأصيلة، وتتميز فرنسا أيضًا بشيء فريد وهو متلازمة باريس، وهو مرض يصيب السياح اليابانيين فقط.

ما هي؟ ولماذا اليابانيين تحديدًا؟ هذه المتلازمة أتت من صورة شائعة لباريس أنها عاصمة الرقة والرومانسية، مدينة لطيفة شاعرية تغنّى بها الشعراء والرواة وصانعو الأفلام، مدينة الرقي والود. صورة شهيرة لكن خاطئة، وتتركز في اليابان؛ لأن تصوير باريس في المجلات والدعايات اليابانية أنها جنة. فماذا يحصل للياباني عندما يصل هناك؟ يُصدَم. يراها الآن على حقيقتها، فأول ما يواجهه السائح الياباني هو حاجز اللغة، فلا أحد في باريس إلا فيما ندر يتكلم اليابانية. الثقافة مشكلة أيضًا، فالثقافة الفرنسية تختلف عن اليابانية، ذلك أن اليابانيين تعودوا دومًا على التخاطب برسمية واحترام، أما الفرنسيون فيتخاطبون كثيرًا بشكلٍ عفوي، ويتمازحون مع الغير مباشرة، وهذه التقلبات تؤثر سلبيًا في النفسية اليابانية، ويزداد إحباطهم لَمّا يرون أن باريس ليست تلك الجنة الرومانسية الرقيقة، وشعبها بالغ الريبة والانطواء، فالمجتمع الفرنسي فرّقته الطبقية والمال والعِرق والدين، وصار يشكك في الغرباء - حتى لو كانوا فرنسيين - ويتعامل معهم بوقاحة متعمدة.

ومن الأشياء التي يُنكرها السياح مشهد الشباب الفرنسي، الذين انتشرت فيهم الوساخة، فلا يغتسلون ولا يمشطون ولا يزينون شعورهم، وأما المترو فصار من مراكز الجريمة، واحترف النشالون أساليب جديدة أقلقت السائحين، ويأتي العنصر الأخير الذي يكدر التجربة اليابانية وهو الإجهاد، فمن الشائع أن يبالغ الناس في تعبئة رحلاتهم بشتى المعالم السياحية التي عُرِفَت بها المدينة مما يُجهِد المرء، حتى إذا اجتمعت أصابت السائح الياباني بمتلازمة باريس، فيسقط بأعراض تتراوح بين النفسية كالهلوسة والقلق المَرضي والشعور بالاضطهاد، وأعراض عضوية كالتعرق والدوخة وتسارع نبضات القلب وغيرها، فيعود لليابان محبطًا.

لا تصدق كل ما ترى، فالدعايات تصنع صورًا مغايرة للحقيقة.

* نقلا عن "الرياض"