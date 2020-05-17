قوة المملكة في الأزمة

أزمة كورونا ضربت العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ولم تستثنِ أحدا، والأضرار كانت بالغة جدا في تأثيرها، وكانت المملكة العربية السعودية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، من أقل الدول تضررا بهذه الأزمة، وكانت إدارة هذه الأزمة أبرزت قوة المملكة وقدراتها واستعداداتها في مواجهة الأزمة، فدعمت القطاع الخاص، والقطاع الصحي وبقية الجهات، ودعمت عودة أبنائها في الخارج، ولا زالت تقدم دعما غير محدود، وحتى أن الأثر الاقتصادي هو في أقل مستوياته وأن العودة للنمو وتجاوز الأزمة سيكونان سريعين وجيدين بعد انحسار هذه الجائحة، نفتخر بهذا الوطن وبقيادته الحكيمة في تجاوز الأزمة والسيطرة عليها وعدم تأثيرها على المواطن، رغم كل ما سببته هذه الأزمة ولله الحمد.

من الجانب الإيجابي لأزمة كورونا ما صرح به وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف "صحيفة الاقتصادية" أن أزمة كورونا المستجد سوف يتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وأن خريطة العالم التجارية سوف تتغير بشكل جذري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل وعام، وأكد معالي الوزير "أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة جميع التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة، إذ أن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي وما قدمه من مبادرات ووفرة من إمدادات خلال الأزمة"، و"أكد على أن المملكة تُعد من أفضل دول العالم في إدارة هذه الأزمة، التي اجتاحت العالم بأسره، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين التي انطلقت من رؤية مفادها (الإنسان أولاً)، مشيرًا إلى أن من أهم المكتسبات التي أوجدتها الأزمة هو انتعاش صناعات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في المملكة، كذلك وضع خيار وجود قاعدة صناعية محلية قوية على قائمة الأولويات، وبناء ثقة كبيرة في المصانع السعودية التي أثبتت الأزمة قدرتها على سد الاحتياج في السوق السعودي. وهذا يؤكد على أن قدرات المملكة وبقيادتها الحكيمة ستتجاوز الأزمة بقوة وتميز كبير جدا نفخر بها، وأنها ستكون منطلقا لتحقيق مكتسبات مستقبلية تضيف لاقتصاد المملكة وقوة المملكة ولله الحمد.

نقلا عن "الرياض"