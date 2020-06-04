ترمب.. ومجاميع الربيع العربي

دعك من أعمال الشغب، والمظاهرات الأمريكية، وراقب ردود أفعال بعض المثقفين العرب، والذين اسميهم «مجاميع الربيع العربي»، الحالمين بموجة ثانية من ذلك الخراب بمنطقتنا. ما يحدث بأمريكا ليس القصة، كونها، وكما ينسب لرئيس الوزراء البريطاني الشهير، وينستون تشرشل، ستفعل الصواب، لكن بعد أن تجرب كل شيء آخر.

ما يهمنا هم من ينتقدون ترمب بمنطقتنا، وبالتأكيد أن بعضهم ينتقده انطلاقاً من مبادئ، لكنهم ليسوا من نقصد، فالمقصود هنا هم من يحاولون استغلال الحدث العنصري بأمريكا، وهو ليس الأول، ولا الجديد، من أجل إعادة تموضعهم، وإحياء خطابات وشعارات الربيع العربي البالية، وإسقاط رؤيتهم على ما يحدث دون تمعن بالواقع، والتاريخ، أو قراءة دقيقة لأمريكا.

وقعت أحداث عنصرية، مثلا، في عهد أوباما، وعالجها بأخطاء سياسية عرضته للانتقاد. وأشهرها حادثة اعتقال البرفيسور بجامعة هارفاد هنري لويس. ووقتها وصف أوباما الشرطي كراولي بـ«الغبي»، ثم تراجع قائلا إنه ما كان لينبغي له الانزلاق، والخوض بالموضوع. ودعا أوباما حينها البرفيسور، والشرطي، بالبيت الأبيض، فيما عرف بـ«قمة البيرة»، وغيرها من الأحداث.

وعليه فإن العنصرية أزمة أمريكية، وليست أزمة ترمب، ولذا فمن الغريب أن نرى الآن هبة من مجاميع الربيع العربي في محاولة لإعادة خطابات فاشلة، بحجة الحرص على الديموقراطية الأمريكية! والأدهى أن يكون خطاب بعض مثقفينا تجاه ما يحدث بأمريكا مشابها لخطاب توكل كرمان، الإخوانية، التي غردت قائلة: «إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأمانا.. أنتم أحباب الله وطوبى لكم»!

الحقيقة أن مواقف مجاميع الربيع العربي هذه ما هي إلا مناكفة للدول العربية المؤثرة، فمن ينتقدون ترمب لا يقصدون ما يحدث بأمريكا تحديدا، ففي الأخير ستكون هناك انتخابات، بنوفمبر القادم، وسيختار الأمريكيون من يختارونه، لكن مجاميع الربيع العربي، وبقراءة خاطئة، تتوهم أن ما يحدث هو ربيع أمريكي، وبالتالي لا بد من رحيل ترمب، وليس لأن المجاميع تختلف معه فكريا، بل لأسباب أخرى.

والأسباب هي أن «سقوط» ترمب، أو رحيله، يعني ضعف العلاقات القوية مع السعودية، والإمارات، ومصر، وهذا يعني أنهم يريدون تسجيل خسائر سياسية بحق الدول المعتدلة، والمؤثرة، التي ترى تلك المجاميع أنها من عطل حلمهم بالربيع العربي، ولذا فهم يحلمون بعودة الديموقراطيين، ورحيل ترمب.

ذات يوم، سألت أحد المتحمسين للربيع العربي، لماذا تتحمس لرحيل مبارك، ولا تكترث ببقاء الأسد، رغم كل جرائمه، واستعانته بإيران ضد شعبه، وقمع الأقلية للأكثرية؟ أجابني: «مبارك حليف السعودية، والأسد عدوها»! وهذه هي الحكاية بكل اختصار.

* نقلا عن "عكاظ"