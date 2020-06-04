فيلم نادين لبكي الذي أثار ردات فعل مختلفة، قراءات متضادة، وتفسيرات غاية في التباين.

حين شاهدت الفيلم كان لي رأي، وبعد أن قرأت النقد الذي كتب حوله، لم يتغير رأيي لكنني أدركت إلى أي درجة تفسد الأيدلوجيا كل شيء. حتى الاستمتاع بفيلم يحكي معاناة طفل.

لن أتطرق إلى مراجعات الفيلم، سأتحدث فقط عن رأيي الانطباعي عنه، وعن نادين لبكي المخرجة المختلفة التي تحكي حكاياتها بطريقة قريبة إلى القلب، طريقة امرأة تكره الحروب والمشكلات التي تنتج عنها، تكره التخلف والجهل والفقر والتمييز الاجتماعي والعنصرية. باختصار، تكره كل ما نكره لكنها تجيد التعبير عن هذا الكره، تفتح عيوننا وقلوبنا كي نكره كل ما سبق بشكل أكبر، هذا ما أحبه في سينما نادين لبكي، أنها تجعلنا نرى ما نكره، لأننا في العادة نشيح بأبصارنا عن هذه المناظر، بقي إذن أن نشاهدها في السينما، كي تتوجع قلوبنا ونسأل، أليس لهذا الظلم من آخر.

تفسيرات كثيرة لمعنى الاسم، لكن الأقرب إلى الفهم بالنسبة لي هو مكان يوحي بالخراب والفوضى. حصد الفيلم عدة جوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان العام 2018. يتحدث الفيلم عن طفل سوري لاجئ في بيروت، يعمل وهو طفل ويحاول حماية أخته الصغيرة من زواج بائس، يترك أهله الذين يخلفون الكثير من الأبناء بانتظام هرباً من واقعهم المرير، ليتعرف على خادمة أثيوبية هي أيضاً هاربة من النظام، وبدون أوراق ثبوتية لها ولطفلها الذي هربت من عملها الأخير كخادمة من أجله.

أفضل جزء في الفيلم بالنسبة لي كان الجزء الذي يبقى فيه زين مع يونس، حيث يرعى الطفل طفلاً آخر، لقطات مليئة بالحنان والشجن، وتبعث على وضع البسمة على الشفاه بالرغم من كمية البؤس التي تحيط بهما.

المذهل في الفيلم هو البطل، زين، الذي يحمل اسمه الحقيقي في الفيلم كما في الواقع، والذي لم يمثّل أبداً من قبل، والذي اختارته لبكي كي يجسّد الرواية التي ليست واقعية تماماً، لكنها صادقة تماماً.

يبدو الفيلم وثائقياً وهو ليس كذلك، لكن التصوير تم في مواقع حقيقية، وهذا ما يجعله يبدو كذلك. والغاضبون من كمية الخراب التي يصورها الفيلم، يجب أن يغضبوا من كمية الخراب الموجودة في الحياة، والغاضبون من كمية الشتائم التي ينطق بها زين، يجب أن يغضبوا من الواقع الذي ينشئ أطفالاً مثل زين يتحملون كل هذا الكرب في الحياة لأنهم ولدوا في مثل هذه الحياة.

في النهاية، هو فيلم قاسٍ وجميل، يفتح العين ويوجع القلب.

* نقلا عن "الرياض"