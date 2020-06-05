الخصائص الكثيرة.. لتطبيق مصحف المدينة المنيرة.!

تلقيتُ رسالة قديرة من الأستاذ: طلال الرحيلي أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتضمنت الرسالة رابطًا لتطبيق مصحف المدينة النبوية، الذي أصدره المجمع في المدينة المنورة في أوائل شهر رمضان المبارك بنسخته المحدثة من التطبيق الإلكتروني مع إضافة العديد من المزايا والتطويرات.

وقد دشن هذه النسخة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المجمع، ووجد قبولاً كبيرًا وذلك للمكانة العلمية والمرجعية العالمية لمجمع الملك فهد لما تمتاز به إصداراته من الجودة والدقة والإتقان.

تَضَمَّنَ هذا التطبيق مصحفين عاليي الدقة، مدعومين بثلاث عشرة لغة عالمية، ويوفرالتطبيق ثمانية مصاحف مرتلة لأشهر القراء في المملكة، بالإضافة إلى التفسير الميسر، والميسر في غريب القرآن، والتجويد الميسر، وثمانية ترجمات نصية وسبع ترجمات صوتية لمعاني القرآن الكريم وخاصية تكرار سماعها، وخمسة بيانات عن السور، مثل مقاصد السور.

أكثر من ذلك... التطبيق يوفر مشاركة نصوص التفسير والترجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإحصائيات المتنوعة لتلاوة المستخدم، التي فيها الحافز المشجع على ختم القرآن الكريم.. وبه خاصية بيان سبب تسمية كل سورة.!

حسنًا ماذا بقي...

بقي القول: إن هذا التطبيق يأتي ضمن الجهود العظيمة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ساعية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.. وحتى تعم الفائدة هذا رابط التطبيق لمن أراد يحمله على جواله:

http://onelink.to/madinaquran

* نقلا عن "المدينة"