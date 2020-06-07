جدة.. عودة الحظر رحمة لا قسوة!

ها قد عدت اعتبارًا من أمس 13 شوال 1441 وحتى الثامن والعشرين منه أتجول في جدة بتصريح بعد إعادة فرض منع التجول من الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا.. ها قد عدت لأصدقائي من موظفي وسائقي خدمات «التوصيل للمنازل».. وأبدًا لم يكن من قبيل القسوة على الناس أو التعسير عليهم، بل العكس هو الصحيح!

لقد جاء قرار المنع هذه المرة شأنه شأن كل مرة رحمة بالناس وحماية لهم وخوفًا عليهم.. فحين يتعلق الأمر بصحة الإنسان، لابد من التدخل لأنه بصراحة ووضوح ولغة شعبية «لم ينصت ولم يع الخطورة ولم يسمع ويلتزم بالكلام»!

قلت حين بدأ فك الحظر، وكما رصدت بقلمي وعدستي أيضا إن كثيرين خرجوا جماعات وأفواجا للشوارع والمحلات والجوامع، وكأن الفيروس قد اختفى! وقلت حينها أيضًا أن الفرد سيظل هو المتحكم في الأمر وليس القانون ولا العقوبة.. أنت من تحدد موعد رفع الحظر، وموعد إعادته.. بسلوكك وإحساسك بالجماعة، والابتعاد تمامًا عن الأنانية!

فاذا كان القانون يهتم بالمخالفة والجنحة والجريمة، فإن الأخلاق تهتم بالانحراف والاعتداء غير الملموس!

لقد بات من الثابت أن السلوك القويم لا يكون إلا في إطار العيش المشترك، ومن ثم فإن سلوك الإنسان له جانب فردي خاص به، وآخر اجتماعي خاص بالشارع، وبالتالي كان هذا السلوك وسيظل هو الأسلوب الأمثل لتنظيم حياتنا وتطهير بيئتنا.

في المقابل، اثبت الفيروس المترصد أو الكامن في أي مكان، ويثبت كل يوم أن السلوك الفردي، ليس مجرد شياكة أو مظهر أو زينة، وإنما هو جوهر أصيل وضرورة اجتماعية لازمة.

لا الغرامة ولا العقوبة، وبالجملة لا الفرض الفوقي، سيربي النفوس المجبولة على الانحراف، وإنما الفرض الذاتي والنفس اللوامة، وحين يتم ذلك، سيستشعر المرء أيضًا قيمة الفرض الاجتماعي، والذي لا يتم إلا بكيان جمعي، وبمعنى آخر «الاتفاق العام».. وعندها ستجمع الآراء من دون تحضير على أهمية الالتزام بكل الإجراءات لأن الأمر «جد خطير».. ولأن ذلك كذلك، فلابد من تحري «التباعد الاجتماعي» رحمة بنفسك ورحمة بمجتمعك.

* نقلا عن "المدينة"