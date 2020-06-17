اعتراف: تعجبني العنكبوت!

نعم، إنني بالغ الإعجاب بالعنكبوت! ولو وجدتها حيث أسكن فإني أرفض قتلها، بل أتركها في حالها لنتعايش سلما.

تغيرت نظرتي للعنكبوت لما رأيت صورة وضعها رجل دخل بيته ووجد عنكبوتا فقتلها ثم أكمل يومه بلا اكتراث، وفي آخر اليوم صادف في مكانٍ مظلم خلف أحد الأبواب بيت العنكبوت، وإذا به مملوء بكمية ضخمة من الحشرات الضارة التي قتلتها العنكبوت، وندم بشدة على قتلها.

ولا تزال تلك الصورة في بالي، وصرت أتساءل: لماذا يخشى الناس العناكب إلى هذه الدرجة؟ هي مسالمة ولا تضر، وذات السم لن تجدها غالبا إلا في مناطق بعيدة مثل أستراليا والتي تحوي أهوالا من الكائنات السامة والقاتلة منها عنكبوت أتراكس روبستوس وهي أشد عنكبوت سمية، والعنكبوت تتجنب البشر ولا تلدغ إلا دفاعا، وغير ذلك فهي كائن نافع، فهي أولا تقتل الآفات الحشرية كالذباب والبعوض والعث وحتى الزنابير أحيانا، بل هي أيضا ترغب أن تستفرد بالمكان، لذلك إذا واجهت عنكبوتا أخرى في بيتك تصارعتا حتى الموت، فلا تخشَ أن يمتلئ بيتك بها لأنها لا تحب المنافسة، والفائدة الثالثة، بما أنها تقتل الآفات الحشرية فهي تحمي بيتك من الأمراض التي تنقلها تلك الحشرات.

العنكبوت أنواع كثيرة، بعضها مبهر في قدراته، وتجد على الإنترنت مقاطع لنوع اسمه عنكبوت الرمل ذات الأعين الستة، تحفر وتدفن نفسها بسرعة مدهشة، وتظل كامنة حتى إذا شعرت بفريسة برزت فجأة كالعنقاء وانقضت عليها. في أستراليا عنكبوت تشبه العقرب، يبدو أنها طوّرت هذه القدرة لتخيف من ينوي بها شرا، وليس الشكل فقط بل حتى في التصرف، فلو استشعرتْ تهديدا انكمشت ورفعت ذيلها، لكنه غير سام ولا تؤذي البشر، والعناكب لديها مفترسات منها الطيور التي تنزل فجأة من السماء وتقطف العنكبوت من بيتها بلا رجعة، ولكن الطيور تتجنب الزنابير والنحل خشية لسعاتها التي تقتل لو كثرت، وهكذا تطورت بعض العناكب وصارت ذات لون أسود وأصفر لتحاكيها.

إنه كائن عجيب ولطيف، لو رأيتَه فأنصحك أن تفتح الباب على مصراعيه وترحب به!

*نقلا عن الرياض