«المشكلات الشريرة» في جامعاتنا!

المشكلات الشريرة تطلق على الاضطرابات الطبيعية وغير الطبيعية، مثل التغيُّر المناخي، التدهور البيئي، الأمراض المعدية، والفقر المدقع.. حيث لا تحظى بحلول محدّدة في الجامعات عن طريق تخصّصات علمية محدّدة، بل تتطلّب تعاملاً مع مفهوم "الابتكار"، وتكريس عدد كبير من التخصّصات؛ لوضع خارطة طريق لها..

"جائحة كورونا" هددت بشكل قوي التقدم المحرز في مجال التعليم عالمياً من خلال صدمتين رئيسيتين، الإغلاق شبه العالمي للمدارس على مستوى جميع المراحل، ومنه مستقبلاً إغلاق المدارس للخسائر في التعلّم، وزيادة معدلات التسرب، وازدياد عدم المساواة.. والثانية في الركود الاقتصادي الناجم عن تدابير مكافحة الجائحة، وتفاقم الأضرار، من خلال خفض جانبي العرض والطلب في مجال "التعليم"، نظراً للضرر الذي يلحقه ذلك بالأسر معيشياً، وستلحق الصدمتان كليهما الضرر برأس المال البشري ورفاهيته على الأمد الطويل!

أنظمة التعليم العالمية المختلفة تتصدى لها في معرض تنفيذها ببعض السياسات، بالسعي السريع والمكثف إلى التعافي من دون أن تعيد تكرار أخطاء الماضي، حيث كان الوضع قبل تفشي الجائحة في العديد من البلدان يتسم بتدني مستوى التعلم، وارتفاع نسب عدم المساواة، وبطء وتيرة التقدم.. والفرصة سانحة الآن أمام البلدان من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل": فبإمكانها أن تجعل من الاستراتيجيات الأنجع التي تتبعها للتعافي من الأزمة منطلقاً لإدخال تحسينات طويلة الأجل في مجالات مثل التقييم، والتربية، والتكنولوجيا، والتمويل، وكذلك "التخصصات الشريرة" وهندسة بنائها في الجامعات!

فمع الأحداث العالمية المتسارعة اليوم تضع "الجامعات" رهن مسؤوليات جسيمة، بأن تكون أكثر المؤسسات ملاءة لتجمّع وإنتاج أفضل العقول وتقديم أنجع الحلول بثقافة "نوعيّة"؛ بتشجيع البحث عن المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تحت مظلة تطوير العالم والمجتمعات والحيوات، وذاك ما يفرض عليها أن تتصدر مواجهة المشكلات والتحدِّيات المعاصرة باستشرافها وبحجمها وتعقيداتها، وما يتطلّب مقاربات مختلفة ذات خصائص جديدة وموارد غير مسبوقة؛ لتتكامل مع التخصصات الأكاديمية التقليدية.

أستاذ جامعة هارفارد السابق، ومؤلف كتاب "أمة الابتكار" جون كاو (John Kao) أطلق مؤخراً اسم المشكلات الشريرة (wicked problems) على الاضطرابات الطبيعية وغير الطبيعية التي تمر على الكرة الأرضية وبشريتها، مثل التغيُّر المناخي، التدهور البيئي، الأمراض المعدية، والفقر المدقع.. وذكر أن كلها وغيرها من هذا النسق لا تحظى بحلول محدّدة عن طريق تخصّصات علمية جامعية محدَّدة، بل جميعها تتطلَّب تعاملاً جديداً مع مفهوم "الابتكار"، حيث يتم تكريس عدد كبير من التخصُّصات؛ لوضع خارطة طريق لأسلوب عملٍ ذي طبيعة مستدامة، وعلى الرغم من صعوبة التعاطي مع "المشكلات الشريرة"، إلاّ أنه يُمكن النظر إليها كفرص تدفع بالجامعات إلى التحرُّر من النموذج الهرمي التقليدي، والقيام بتغيير أسلوب تفعيل عملية "الابتكار".

إن طلاب الألفية الثالثة في الجامعات المتقدمة، يتعاملون مع تعليمهم وعالمهم بعقلية جديدة ومختلفة، وهي عقلية تُفضِّل عادة النتائج على الإجراءات، وتُحبِّذ التراكم المعرفي عبر أشكال معقَّدة من ضمنها حديثاً تفعيل "التواصل الاجتماعي"!.

ولأن جيل الألفية يعدون أنفسهم رواد أعمال، فإن أدواتهم المتاحة تجعلهم راغبين بتحدٍ وإصرار في التصدي للمشكلات الصعبة، وسيكون هذا الجيل من الطلاب والقادم شريكاً مهماً للجامعات البحثية في مواجهتها لمشكلات العصر، وسيكونون كما يرى هولدن ثوب وباك قولدستاين في كتابهما "محركات الابتكار" قادةً للتغيير، دافعين التركيبة الأكاديمية لتقوم بجهد أكبر، وطارحين خلفهم الحالة الهرمية التقليدية في الجامعات للنقد، وهم بذلك يُصبحون قوة أخرى تدفع بالجامعة نحو مقاربات "ريادة الأعمال" للتحدِّيات الكبرى.

مشكلات العصر الكبرى اليوم تتحدَّى أفضل العقول؛ لأن الأمر تجاوز تخصُّصات معيَّنة، كانت في السابق تستطيع أن تُقدِّم الحلَّ الحاسم للمشكلة، وذلك قبل بروز "المشكلات الشريرة"، التي تُميِّز الحقبة الحالية، والمتطلَّبة لبيئات معيَّنة للتعامل معها، من خلال ما يتوافر للجامعات البحثية من إمكانات وموارد وعقول، وفرق عمل من تخصُّصات مختلفة تعمل بروح فريق واحد، منها ما هو تقليدي كلاسيكي وإبداعي ابتكاري؛ لتُصبح المكان الأنسب لهذه البيئة، خلطةً ريادية وترسيخاً ابتكارياً، وهذا ما يتوقَّعه المجتمعات منها، ليبقى سؤال عنوان المقالة ثابتاً ومتحركاً.. متى نرى تخصص "المشكلات الشريرة" في جامعاتنا؟!

* نقلا عن "الرياض"