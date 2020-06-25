في هذا الصيف إقبال على السياحة الداخلية.. فمزيدًا من الاستعدادات

بدأت بوادر الإقبال بهذا الصيف على السياحة الداخلية لكثرة من بدأ يصل إليها، فقد حدثني أكثر من شخص عن قدوم أعداد كثيرة لأبها ومحافظات عسير، حيث لا سفر خارجياً بسبب فايروس كورونا..

وهذه إيجابية له -إن كان له إيجابيات- «الله لا يرده».

كثيرون من الذين كانوا يصطافون بالخارج لن يتيسَّر لهم ذلك بسبب ظروف السفر الدولية سواء بالخوف على صحتهم أو لعدم إتاحته لإغلاق باب السفر الدولي وحتى لو فتح فسيكون بضوابط صارمة.

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تنوّع طبيعي ثري

o بحمد الله وطننا قارة فيها تنوّع ثريٌ بالوجهات. والخيارات الكثيرة، سواء بالسفر لأماكنها المقدسة وراحتها الروحية أو لمصايفها الباردة الخضراء ومتنزهاتها الجميلة وغيومها الدافقة فضلاً عن المناطق الأخرى التي تمتاز ببحرها ورمالها ونخيلها ومنتوجاتها وفنونها الجميلة.

وفي كثير من مناطق بلادنا مواقع ترفيه للكبار والصغار وفيها فنادق راقية وأندية رياضة صحية ومواقع برية بديعة الطقس مع خدمات بأغلب الأماكن التي تتوافر فيها نزهات يومية قصيرة كما في أبها والطائف والباحة.

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سياحتنا وهذا الخبر

العالمي المفرح

المملكة هي إحدى الواجهات الآمنة للسفر والسياحة كما أبان المجلس العالمي للسفر بحسابه، موضحاً أنه بنى ذلك على الاحترازات الصحية الدقيقة لمواجهة كورونا بالمملكة لعدم انتشاره مما يعطي الثقة للسياح من أفراد وجماعات وهم يزورون مصايف السعودية.

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مواجهة الزيادة بتوفير

طلبات السائحين

ويبقى الدور على هذا الإقبال الكبير المتوقّع يحتاج إلى استعدادات وإمكانات سياحية وسكنية وترفيهية كبيرة والدور منوط بالقطاعين العام والخاص.

لذا على وزارة السياحة والأجهزة الأخرى وعلى أصحاب الأعمال والشركات والفنادق والشقق البدء بتوفير ما يحتاجه السائحون والمصطافون الكثر من أماكن إيواء وخدمات وسبل ترفيه للمواطنين والمقيمين ومن المصطافين الدول القريبة.

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مفاجآت جميلة بسياحة الوطن

أثق أن الذين لم يجربوا السياحة الوطنية سيفاجئون بما يبهجهم من جمال الطبيعة وتوفر الخدمات وخيارات الترفيه في كثير من المصايف فضلاً عن مظلة الأمن التي يطمئنون إليها بوطنهم، ناهيك عن حسن التعامل والثقة بينهم وبين أهلهم بمناطق بلادهم مع أسرهم وأطفالهم.

وأخيرًا فإن بالسياحة الداخلية مردودها على اقتصاد وطنهم للمزيد من نمائه عندما يكون «سمننا بدقيقنا».

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آخر الجداول

قالوا تسافر قلت ملّيت الأسفار

لاهل السفر غاية وانا غايتي غير

قالوا تصيّف قلت في دار الاخيار

مصيفي أبها منزل الغيم والخير

أهيم مع رقصةْ سحابِه إلى ثار

وان هبّت النسمة يغرّد لها طير

الأمير خالد الفيصل

* نقلا عن "الجزيرة"