أمناء المدن.. أوفوا بما حملتم

عندما عرض الله سبحانه وتعالى حمل الأمانة على السموات والأرض والجِبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان، فهكذا هو الإنسان يقدم دوماً على حمل الصعاب، وقد أحسن من أطلق مسمى أمانة المدن على تلك المؤسسات لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين عليها وتعدد وتنوع المهام القائمة عليها وبما أن معاليكم -رعاكم الله- قد قبلتم تحمل تلك الأمانة بكل مهامها فإن من المستوجب عليكم تأديتها كما حددت، وبما أن معاليكم -وفقكم الله- قد قبلتم تحملها فعليكم إذاً أن تنفذوها كاملة غير منقوصة كما دُوِّنت، وبما أن تلك المهام متعددة ومتشعبة ولا تفي بذكرها هذه المساحة الضيقة فسوف أنتقي البعض منها وخاصة تلك المهام المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومستداماً بمعيشة المواطن اليومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر أماكن الترفيه التي يرتادها ذوو الدخل المحدود والتي لا يجدون غيرها كالحدائق أراها ضامرة بالرغم من تواجد مواقع لتلك الحدائق داخل كل حي لكن أغلبها لايجد العناية ولا الاهتمام والبعض الآخر بلعته المصالح حتى تحول الكثير منها إلى مرامٍ للنفايات أو مواقف لبعض عربات المتطفلين عليها، لذا لابد أن يكون هنالك عدة نماذج معتمدة من الوزارة في كل أمانة تلزم الأمانة بتنفيذها في كل حي وتحاسب على الإهمال في ذلك.

ومثال آخر أغلب مدننا وطرقنا السريعة تفتقد لدورات المياه التي يحتاجها كل مواطن ولا نجد مثل تلك الدورات، وكم أتمنى أن تطرح للاستثمار وفق شروط موجبة التنفيذ وسيكون المواطن سعيداً لو دفع بعض الريالات لقضاء حاجته اذا وُجد عند كل دورة عامل أو عاملة مخصص لهذا الغرض.

ومثال آخر للآسف الشديد أن عملية جمع النفايات في الحاويات ونقلها وحرقها لا يجد أدنى الاهتمام من قبل الكثير من الأمانات ونعلم حجم ماتخلفه تلك النفايات من أضرار على المواطن.. فلماذا لا تخضع ايضاً للاستثمار اذا عجزت الأمانات عن القيام بدورها.

ومثال آخر ما يحدث لشوارعنا بأرصفتها من تشويه متكرر من خلال من أسميهم مقاولي الحفر والتخريب لإيصال خدمات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي الذين يعبثون بشوارعنا وأرصفتنا بالحفر والتشويه دون محاسب او متابع، فلماذا لايكون هنالك شروط قاسية لتلك الشركات العابثة ومحاسبة المخالف فقد حولوا شوارعنا إلى حفر ومطبات وتكسير أرصفة.

ومثال آخر مايتم لرش الحشرات من ذر لرماد دخان الديزل غير المخلوط بأدوية مكافحة الحشرات أراه ممارساً ويحدث له الضرر أكثر من النفع فلابد من متابعة ذلك مع الجهات القائمة على الرش.

وختاماً الحديث يطول والمساحة لا تكفي لكن ندائي لمعالي الأمناء بأن كل ذلك يعد تفريطاً في الأمانة الملقاة على عواتقكم والتي تستوجب المساءلة.. والله من وراء القصد.

* نقلا عن "المدينة"