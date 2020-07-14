جيل الألفية بين المثالية والنفسية

بالرغم من وجود اختلافات متعددة في تعريف من هم جيل الألفية إلا أن كثيرًا من التعريفات تشير إلى أنهم الأشخاص الذين ولدوا في الفترة من بداية التسعينيات الميلادية وحتى عام 2020 وأعمار هذا الجيل اليوم تتراوح من 20 -30 عامًا، وتشير الإحصاءات أن الشباب يمثلون الأغلبية من التركيبة السكانية في المملكة، ويمثل جيل الألفية نصف عدد السكان تقريبًا ويتميز هذا الجيل بأنه نشأ مع بداية إزدهار التقنية والإنترنت والسوشيال ميديا والتي لم تكن موجودة في الأجيال السابقة فهو جيل مختلف بشكل عام ويتميز بالدراية والمعرفة والاستخدام المكثف لتقنيات الاتصال، وقد ساهمت التقنية والعولمة في تشكيل الكثير من جوانب الحياة التي يعيشها مما ساهم بأن يكون جيلاً أكثر اطلاعًا وانفتاحًا على الثقافات الأخرى.

تشير الدراسات أن من صفات هذا الجيل أن 90% منهم موجود اليوم على مواقع التواصل الاجتماعية وأن 33% منهم يتجه إلى الإنترنت عند رغبته في اتخاذ قرار الشراء و88% منهم يتابعون الأخبار والأحداث من الفيسبوك و67% منهم يعتقدون أنهم يمكنهم تعلم أي شيء من الإنترنت، كما تشير الدراسات أن 85% من جيل الألفية يملك هاتفًا ذكيًا على الأقل و93% منهم يقومون بتحميل تطبيقات جديدة شهريًا و40% منهم مرتبط بمؤثري السوشيال ميديا.

كثير من أفراد هذا الجيل طموحون ويحرصون على أن يكونوا مثاليين لا يرضيهم إلا تحقيق أفضل النتائج في العمل وأعلى الدرجات في الدراسة ويهتمون دائمًا بالتطوير والإنجاز ويؤمنون بالتغيير السريع والتفاعل والمشاركة ويتواصلون ويفكرون بطرق مختلفة ويعتمدون على السرعة والتقنية في التعامل ولذلك فهم يحتاجون إلى آلية في التعامل مختلفة وأسلوب في الاحتواء والتعايش مختلف سواء من أولياء الأمور أو من أعضاء هيئة التدريس في المدارس أو الجامعات أو المسؤولين في العمل، فبعض العوامل النفسية مثل الشعور بالإرهاق أو عدم اعتراف جهة الدراسة أو العمل بإنجازهم أو تقدير ذاتهم أو ارتفاع توقعاتهم الدراسية أو الوظيفية قد تؤثر بشكل كبير على نفسياتهم وإنجازاتهم سواء على الصعيد الشخصي أو العملي.

نشرت صحيفة الوطن بالأمس نتيجة دراسة تفيد بأن الاكتئاب في ازدياد بين جيل الألفية، مشيرة إلى أن هناك زيادة قدرها 47% في تشخيص الاكتئاب الرئيس منذ 2013 كما أفادت أن الاحتراق النفسي يعد إحدى المشكلات التي يعاني منها هذا الجيل وهو بشكل عام يتمتع بصحة أقل من الجيل السابق ولذلك فإن على أولياء الأمور وغيرهم ممن يتعامل مع هذا الجيل أن يعتنوا بهم ليس فقط من النواحي التربوية أو التعليمية أو العملية ولكن أيضًا من النواحي النفسية والتي قد تؤثر بشكل كبير على مسار حياتهم وتحقيق أهدافهم ومستقبلهم.

*نقلا عن "المدينة"