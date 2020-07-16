مستقبل أفضل

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر في لقاء افتراضي عقد في غرفة الشرقية قال "إن الطلب على النفط يتجه للتعافي، مقراً بأن صناعة النفط واجهت واحداً من أصعب التحديات في تاريخها، مع انخفاض الطلب العالمي في الجزء الأول من الربع الثاني بنحو 25 مليون برميل نفط"، مردفاً: «كل يوم هو أفضل من اليوم الذي قبله». وهذا التصريح المبشر والمتفائل بواقعية مسؤول يرأس أكبر شركة بترول بالعالم وهي أرامكو، تضعنا أمام مستقبل مبشر ومتفائل، وأن المملكة ستتجاوز أزمة كورونا كما هو واقع اليوم بأسرع وقت، رغم ألم وتكلفة الجائحة التي ضربت العالم، والتفاؤل والتوقعات المستقبلية للنفط هي أكبر لما بعد 2020 كما نقرأ في التقارير، وتأكيد رئيس أرامكو التنفيذي على أن "كل يوم هو أفضل من اليوم الذي قبله" يقدم جرعة كبيرة في الاقتصاد والاستثمار بالمملكة، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، والذي بحنكته وإدارة سموه للأزمة نخرج منها أكثر قوة وسرعة من أي وقت مضى، مع استمرار المشروعات والإنفاق الحكومي كما نشاهد.

ويؤكد كبير تنفيذيي شركة أرامكو المهندس الناصر أن «أرامكو» استطاعت رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل خلال 20 يوماً في وسط الأزمة، قائًلا إن «هذا دليل على الجاهزية العالية»، مع الملاءة المالية للشركة التي مكنتها من الصمود أمام الأوضاع الراهنة. وهذا يدلل على قوة وكفاءة أعمال الشركة رغم شدة الأزمة التي ضربت العالم، مما يؤكد على موثوقية أرامكو في أعمالها، ويجعل المستقبل أمامها كبيراً في كل الظروف والأحوال، أرامكو هي الأكبر والأكثر قوة إنتاجاً واحتياطاً، ولها الدور الكبير على مستوى العالم في خلق توازن النفط من خلال قوة إنتاجها التي تتميز بها، وهو ما بنت عليه أرامكو من سنوات، ووفق التقديرات على ارتفاع وتحسن الطلب سيكون لأرامكو حضور وحظوة كبيرة للمرحلة المقبلة، وأيضاً مع توسعات أرامكو في قطاع البترول والطاقة.

وأخيراً يجب أن نفخر بشركتنا الكبرى الذي خُطط لها وعُمل لها استراتيجيات أثبتت قوتها وموثوقيتها في ظل الظروف والأحوال وهي "أرامكو" أيقونة وطنية كبرى نفخر بكل ما تعمله وتخططه في السنوات الماضية وللمستقبل المقبل، بسواعد شبابها وأبنائها وبناتها، وخلفهم قيادة عظيمة تقوم بالدور الكبير في رسم السياسات لها والدعم، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وأصبحت أرامكو في كل المعمورة أكبر شركة بترول وطاقة في العالم، والأكثر موثوقية وكفاءة وتوازناً في الاقتصاد العالمي.

نقلاً عن "الرياض"