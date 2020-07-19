كلفة التواصل الداخلي

في صيف 2004م وصلت أجزاء ضخمة غير مكتملة من الجسم الأمامي والخلفي لمشروع طائرة "أيه 380" من موقع تصنيعها في هامبورغ الألمانية إلى تولوز الفرنسية، حيث كان هناك مئات المهندسين والفنيين يعملون لإنجاز حلم طائرة الركاب الأكبر، بعد أسابيع من مد الآلاف أسلاك النحاس والألمنيوم عبر الجدران والألواح الأرضية لهيكل الطائرة، واجه فريق التنفيذ كارثة لا تصدق: كانت الأسلاك قصيرة جداً! أدى هذا في البداية إلى تأخير تسليم الطائرات ستة أشهر إضافية، وتكلفة هائلة بلغت مئات الملايين من الدولارت، والسبب سوء التواصل الداخلي!

كانت المشكلة قد بدأ ملاحظتها من قبل بعض مشرفي خطوط التجميع قبل أشهر، ولكن بسبب غياب آليات التواصل المناسبة الأفقية والرأسية لم يبلغ عنها أحد كونها مجرد سنتيمترات ضئيلة ولا تستوجب التواصل، ومع تقدم المشروع أضحى الإبلاغ أكثر كلفة للإصلاح، فتجاهل الجميع ذلك، حتى وقعت المأساة قبل تسليم أول طائرة بأشهر معدودة!

هل يمكن أن تتصور منشأة ما تعمل كما لو كانت جزراً منفصلة؟ أي أثر سلبي على الجودة والكفاءة والبيئة سوف يكون؟ أي أخطاء فادحة من الممكن حدوثها؟ هل من المعقول أن تنجح منشأة ما وهي لا تتواصل داخلها بشكل فعال؟ هذا ما حدث في العملاق "إيرباص"، ويحدث يومياً في الكثير من منشآت الأعمال.

إذ لا يزال يُعتقد أن التواصل الداخلي مجرد فعاليات اجتماعية تهدف لرفع الروح المعنوية وزيادة الاندماج الثقافي لمنتسبي المنشأة، بينما الهدف الحقيقي أكبر من ذلك، وهو تحسين وتجويد قنوات التواصل بين الإدارات والأفراد، والتأكد من قدرتها على نقل وتبادل المعلومة المناسبة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

وحيث إن المنشآت تختلف باختلاف مجالات عملها ومدى نضجها؛ بالتأكيد تختلف في طرق تفعيل التواصل الداخلي، سواء كانت الرسمية كالبريد الإلكتروني أو قواعد البيانات وغيرها، أو غير الرسمية كاللقاءات والبرامج الاجتماعية، والعبرة هنا بفعالية التواصل وليس بوجود أنظمة معقدة أو ذات واجهات براقة، وهنا تقع المسؤولية أكبر على مسؤولي التواصل الداخلي بضرورة تعاونهم مع مسؤولي السياسات والاجراءات للتأكد من وجود مثل هذه القنوات وفعالياتها، وأيضاً اختبارها على أرض الواقع.

من المخجل أن يلتقط أحد منتسبي المنشأة معلومة تهمه عن منشأته من خارجها! أو عبر قنوات داخلية غير مؤسسيّة، تجعل تلك المعلومة غير المؤكدة مصدر تشتيت وعدم يقين حينما يتخذ قراره، والأسوأ من ذلك أن تكون المعلومة متوفرة وحجبت عنه بسبب ضعف بنية التواصل الداخلي!

يُتجاهل التواصل الداخلي ولا تقدر قيمته كما لو كان شيئاً غير ملموس، مثل ما فعلت "إيرباص"، بينما تؤكد الشواهد أن العائد على تكلفة التواصل الداخلي تفوق عشرات الأضعاف ما يستثمر فيه.. دعني أخبرك: طائرة أيه 380 لم تتأخر ستة أشهر فقط بسبب فجوة التواصل الداخلي بل إلى عامين اثنين حتى استطاعوا تسليم أول طائرة عام 2007م!

*نقلا عن "الرياض"