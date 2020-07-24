هل يظهر (بطل) غير الهلال؟



* وأصدر الاتحاد الآسيوي قراره بإقامة ما تبقى من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020م في بلد واحد وبطريقة التجمع.. (الهلال) من خلال البطولة الحالية يريدها (بطولة آسيوية رابعة) لأبطال الدوري.. أما النصر والأهلي والتعاون فكل فريق سيسعى جاهداً للفوز بهذه البطولة لأول مرة في تاريخه.

* خلال فترة غياب الفرق السعودية عن منصة التتويج الآسيوية لمدة (13) موسماً حاولت ثلاثة فرق سعودية تحقيق هذه البطولة.. (الاتحاد) في موسم 2009م وصل للنهائي ولم يوفّق.. وكذلك (الأهلي) في موسم 2012م ولكنه أيضاً لم يوفَّق.

* الهلال (وهو ثالث الفرق) وقبل أن يحقق (بطولة آسيا 2019م) كان قد حاول للحصول على تلك البطولة (ليس مرة واحدة وإنما مرتين).. في المرة الأولى موسم 2014م (اغتيل تحكيمياً).. وفي الثانية وكانت في موسم 2017م لم يوفّق..

* (والسؤال هنا) ومن خلال (آسيوية 2020م) هل يكون هناك بطل سعودي جديد لدوري أبطال آسيا (الأهلي.. النصر.. أو التعاون) لتحافظ الكرة السعودية على إنجازها المسجل باسم الهلال (بطل آسيوية 2019م)؟.. أم يكررها الهلال للموسم الثاني على التوالي والرابعة على صعيد بطولات أبطال الدوري؟.. الله أعلم.

* منذ حصول الهلال على البطولة الآسيوية في الموسم الماضي والإخوة في نادي النصر (شادين حيلهم).. وكل مخططاتهم وتعاقداتهم المحلية الأخيرة توحي بأن الهدف والقصد هو (تقوية) فريقهم لعله يتمكَّن من الحصول على الآسيوية (بطولة الهلال) ويشارك في مونديال رسمي للأندية ومن أجل طمس قضية الترشيح.. وخصوصاً أن نظام البطولة الآسيوية لا يسمح إلا بمشاركة أربعة لاعبين أجانب وليس سبعة مثلما هو معمول به في بطولاتنا المحلية.. باختصار (يوم 24 نوفمبر 2019م) كان يوماً ثقيلاً على النصراويين.. ويسعون لتجاوزه في محاولة لطمسه..

كلام في الصميم

* عندما تكون (جاهلاً) بالتاريخ.. والأرقام وعلى طريقة (1+1= 4) فإنه من المؤكد أن تكون (ضحية) لمن يمرر لك أي معلومة تاريخية خاطئة وغير صحيحة، وما أكثر هذا النوع من الضحايا..

* بعض السلبيات الموجودة داخل أوساطنا الكروية (من كثر ما انتقدناها) ودون أن يتم معالجتها وصلنا إلى قناعة تامة بأنها ستستمر ولن يتم تداركها، ولهذا عندما نستمر في انتقادنا لها فإن الهدف هو إرضاء الضمير لا أكثر..

* يقال إن من أهم أسباب قرار مشاركة الأجانب السبعة مع كل فريق هو (تخفيض) قيمة العقود الضخمة للاعبين السعوديين، لكن الذي حدث وعلى غرار (قيمة عقد) عبدالفتاح عسيري (هذا على سبيل المثال) يخالف ما قيل..

* موافقة عبدالفتاح عسيري على عرض النصر هي موافقة طبيعية ومنطقية لأن العرض النصراوي هو الأعلى (ومبروك عليه).. لكن السؤال: هل بالفعل أن النصر - كما تردد ذلك - أتم حسم أمر تعاقده مع عبدالفتاح من خلال الفترة غير المسموح فيها للتعاقدات وهو ما يخالف النظام؟.. الأهلاويون أدرى..

* أغلب القضايا التي تدينهم وتفرض معاقبة فريقهم يتم حفظها في الأدراج على طريقة (القضية سُجلت ضد مجهول!)..

* يبدو أن مخططاتهم أصبحت تهدف إلى إضعاف الفرق المنافسة لفريقهم وفي محاولة لتفريغها من أهم نجومها لكي (يخلو لهم الجو) ضد الفريق البطل لأنهم يدركون أن تعدد المنافسين (نعمة) على الفريق البطل (ونقمة) على فريقهم.. والعكس صحيح.

* تجديد إدارة الرائد قبل أيام لعقود المدرب (هاسي) وأكثر من نجم في فريقها هي خطوة موفقة وعلى اعتبار أن ذلك سيساهم بشكل أكبر في استقرار الفريق الرايداوي وخصوصاً المدرب الذي أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.

* إدارة الهلال كانت حكيمة في قرارها المتمثّل في رفض العرض المقدَّم لها من شركة الوسائل الخاص باستثمار ملعب الجامعة، لأن عرض الشركة (ضخم جداً).. ولأنه من المؤكد أن الإدارة الهلالية ستستفيد من هذا المبلغ الضخم في أمور أخرى تعود فائدتها بشكل أكبر على فريقها وناديها وعلى المدى البعيد.

وقفة ساخنة

* إدارة النصر برئاسة السويكت بدعم أعضاء الشرف (تشتغل صح) من خلال استقطاب بعض العناصر المحلية التي يحتاجها فريقها خلال المرحلة القادمة ودعماً لصفوفه..

* الذي لفت نظر الكثيرين أن الاستقطابات النصراوية الأخيرة أصبحت أكثر من أن تُعد.. وهل هذا يعني أن هناك لاعبين نصراويين ربما تفاجأ الجمهور النصراوي بإعارتهم إلى أندية أخرى أو تسريحهم خلال الأيام المقبلة وعلى اعتبار أن العدد المسموح به من اللاعبين في كشوفات كل فريق (أجانب.. ومواطنين) يقتصر فقط على (32) لاعباً؟.. والله أعلم.

* (من أقوال غازي القصيبي - رحمه الله -).. الوطن باختصار هو حياتك الكريمة، وعندما تخون وطنك وتعمل ضده فأنت إنسان بلا شرف، ولا كرامة، ولا تستحق العيش فيه.

خاتمة

اللَّهم احفظ السعودية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. واحفظ لنا خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ووفّقهما وانصرهما على أعداء بلادنا.. اللَّهم يسِّر للحجاج حجهم واحفظهم وأعنهم على إكمال شعائر الحج، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلِّ اللَّهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

نقلاً عن "الجزيرة"