نجاح الحج الاستثنائي

من أكثر ما يساعد الجهات المختلفة على النجاح في أداء المهام الموكلة إليها هي سرعة قدرتها على التأقلم والتكيف مع الظروف المحيطة بها، وقد أثبتت تجربة العديد من الجهات الحكومية قدرتها وتميزها في سرعة التأقلم مع جائحة كورونا بما في ذلك تمكنها مؤخرًا من تنظيم حج هذا العام -الاستثنائي- بشكل مميز وبدون أي إصابات بفايروس كورونا.



أبرز ما كان يميز تنظيم حج هذا العام هو الدقة في الحركة وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية من جائحة كورونا، فلا تجد مكاناً في المشاعر المقدسة إلا وكان مخططاً ومنظماً ولا تجد أي حاج من ضيوف الرحمن إلا ويعرف أين ومتى يقف أو يجلس أو يتحرك، فلا افتراش في الطرقات ولا سير على الأقدام ولا تجمعات بل كان التباعد الجسدي واضحاً في كل مكان من المشاعر وقد تعاملت كافة الأجهزة الحكومية مع هذا الحج الاستثنائي بمنتهى الحذر وعملت على الحرص على اتباع أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج والإلتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة فنجح الحج وأنهى الحجاج نسكهم دون أن يصاب أحد منهم بأي ضرر.



كان حجاً استثنائيًا -حتى لبعض الحجاج- الذين تم قبول طلباتهم للحج من بين مئات الآلاف الذين تقدموا، فإذا برسالة القبول تصلهم لتبشرهم بالموافقة على حجهم لهذا العام وإذا بهم في بيت الله الحرام يطوفون ويتضرعون إلى الله في مشهد استثنائي وبرعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- التي تكفلت هذا العام باستضافة جميع الحجاج ليؤدوا حج هذا العام على نفقتها.



في الوقت الذي تقوم بعض الدول اليوم بإعادة الإغلاق لبعض المدن فيها نظراً لانتشار فايروس كورونا لديها وفي هذه الظروف القاهرة التي تمر بالعالم فإن جائحة كورونا لم توقف حج هذا العام بل تم تنظيمه -بشكل استثنائي- على أساس المحافظة على صحة وسلامة الحجاج فأكمل الحجاج حجهم ولم يصب -ولله الحمد- أياً منهم بالفايروس وذلك بفضل الله ثم بما وجدوه من رعاية وعناية تامة من كافة أجهزة الدولة.



تجربة حج هذا العام الاستثنائية تؤكد مرة أخرى بأننا قادرون على مواجهة مختلف الظروف الصعبة وتجاوزها كما أكدت بأن لدينا من الخبرات والقدرات والكوادر الوطنية ما يمكننا من وضع الخطط اللازمة لمواجهة أي مستجدات وتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المأمولة.

*نقلاً عن "المدينة"