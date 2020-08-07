ضمن الأنشطة اللاصفية قررت مدرستان إقامة مناظرة بين طلابهما حول موضوع مستوى الطلاب في اللغة العربية وفي الخط والإملاء، ومدى تأثير التقنية على مستوى الطلاب. فكان هذا الحوار بين فريقين يمثلان المدرستين.

مدرسة (أ): يتردد في المجتمع أن مستوى الطلاب في الكتابة ضعيف بسبب التقنية. هذا غير صحيح.

مدرسة (ب): وكيف عرفت أنه غير صحيح؟

مدرسة (أ): لأنه غير مستند إلى دراسات وإنما انطباعات.

مدرسة (ب): وماذا عن مستوى طلاب مدرستكم، هل لديكم دراسات تدعم وجهة نظرك؟

مدرسة (أ): نحن مدرسة مشهورة بقوة مناهجها.

مدرسة (ب): وهل الشهرة دليل على الجودة؟

مدرسة (أ): شاركنا في مسابقات في هذا المجال وحصلنا على جوائز.

مدرسة (ب): نحن أيضاً شاركنا وحصلنا على جوائز.

مدرسة (أ): شكراً، ها أنتم تتفقون معنا.

مدرسة (ب): لا، هذه الجوائز لا تعبر بدقة عن الواقع.

مدرسة (أ): لماذا؟

مدرسة (ب): مقابلات توظيف الخريجين كشفت المستوى الضعيف للطلاب في هذه المهارات.

مدرسة (أ): هذا الضعف غير موجود في مدرستنا.

مدرسة (ب): ماذا تقصد؟

مدرسة (أ): القصد واضح.

مدرسة (ب): إذا كنتم تستخدمون التقنية فكيف تجنبتم آثارها السلبية في اكتساب المهارات اللغوية؟

مدرسة (أ): هذا سر تميزنا والسر لا يذاع.

مدرسة (ب): ولكن نحن هنا في نقاش علمي لغرض الفائدة. الموضوع ليس منافسة بالإنجازات، هذا نقاش علمي، هل استخدام التقنية يغني عن تعلم الأساسيات؟

مدرسة (أ): هذا تنافس علمي. ابتكروا حلولكم الخاصة.

مدرسة (ب): التقدم العلمي يتحقق بالتعاون وليس بالمنافسة.

مدرسة (أ) ولماذا لا تتعاون الدول في أبحاثها العلمية؟

مدرسة (ب): التعاون العلمي مهم جداً لمصلحة الجميع. من يدري، قد يقود التقدم العلمي والتعاون في هذا المجال إلى التغلب على المشكلات السياسية، وإحلال السلام.

مدرسة (أ): نتعاون معكم إذا اعترفتم أننا أفضل منكم.

مدرسة (ب): ما معايير الأفضلية؟

مدرسة (أ): أعتقد أننا خرجنا عن الموضوع.

مدرسة (ب): نعم، وكلنا راسبون في مهارات الاتصال والحوار الموضوعي والمناظرات العلمية. وهذا نقاش غير مفيد ولا يليق بمسؤولية وأهداف المدارس.

مدرسة (أ): دعنا نبدأ من جديد.

* نقلا عن "الرياض"