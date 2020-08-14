المرأة السعودية ورؤية ٢٠٣٠

كانت البداية الأنموذج والقدوة، سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، تكون أول امرأة سعودية يتم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ السعودية.



حملت هذه الرؤية تحولا اجتماعيا بانطلاقة جديدة للمرأة السعودية فتحت لها آفاقا كبيرة في الحياة العملية، وأثبتت قدرتها وجدارتها في كل المجالات في إطار التعاليم الشرعية كشريك فاعل ومنتج في المجتمع، المرأة كاتب عدل، والمرأة لأول مرة وفي سابقة تاريخية تشارك شرطة العاصمة المقدسة في خدمة الحجيج هذا العام في الموسم الاستثنائي، يشاركن بكل اهتمام وفرح واستعداد. وهذه أفنان محمد أبو حسين في الإخبارية تشعر بالفخر كونها وزميلاتها أثبتن جدارتهن. وكذلك الشرطية أريج خريجة اللغة الإنجليزية تقول: أردت أن أكمل مسيرة والدي الذي أصيب في حرب الكويت وأن أكون قدوة لبنات الوطن وأخدم الوطن.



والقافلة تسير وفي كل الاتجاهات والمجالات. إضافة إلى حضورها اللافت في مختلف المحافل محليا وإقليميا ودوليا، مبرهنة حجم قدرة عطائها لتكون أنموذجا لثقة القيادة بإمكاناتها واستحقاقها لهذا التمكين.



وصلت إلى مكانة علمية عالية في سنوات قليلة، والشواهد كثيرة، أذكر على سبيل المثال لا الحصر، العالمة السعودية التي انضمت لوكالة ناسا في علوم الفضاء، وقدمت صورة مشرفة للمرأة السعودية.



واليوم يصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مشكورا قرارات بتكليف عدد من الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية وعربية وصديقة، بينهم ثلاث سيدات يتقلدن هذا المنصب للمرة الأولى، تمكينا لابنة هذا الوطن التي أثبتت نفسها وضربت الرقم القياسي في القدرة والتمكين، تضمنت القرارات تكليف الدكتورة أمل بنت جميل فطاني ملحقا ثقافيا في المملكة المتحدة، والدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقا ثقافيا في أيرلندا، والدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري قائمة بأعمال الملحق الثقافي بالمملكة المغربية.



تكليف المرأة السعودية للعمل كملحق ثقافي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع الحيوي الهام، إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص الشديد الذي تقدمه قيادتنا -رعاها الله- لتمكيننا لخدمة وطننا، ويدل أيضا على ثقة قيادتنا الكاملة بأهمية دورنا المميز للمشاركة في المسيرة المباركة، بفضل الله ثم بفضل قيادتنا التي منحتنا سبل التمكين والتعزيز لأدوارنا محققات قفزات نوعية تباينت مجالاتها علميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في مختلف الميادين نأمل التوفيق من الله لنكون عند حسن ظن قيادتنا الحبيبة.



واليوم أمانة العاصمة المقدسة تعين «٤» سيدات في مناصب قيادية هن: مريم الرشيدي مديرا للإدارة العامة للتخطيط، وهناء باقديم مديرا لوحدة المكاتب الهندسية، وعهود الزهراني مديرا لإدارة البيانات، والعنود البقمي مديرا للرقابة النسائية في وكالة البلديات.

*نقلا عن "اليوم"