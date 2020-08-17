قادة المدارس الأهلية

قررت وزارة التعليم أن تقوم المدارس الأهلية والعالمية بتعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة المدارس في جميع المراحل التعليمية.

أعتقد أن هذا القرار خطوة جيدة تتضمن إيجابيات كثيرة منها أهمية شغل المناصب القيادية بكوادر وطنية. كما أن هذه الخطوة سوف تتيح للمدارس اختيار الكفاءات القيادية وفق معاييرها التي تتفق مع ثقافتها وبرامجها، وتمنحها مساحة من المرونة في تفاصيل العمل المدرسي.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ. الوضع الراهن لم يكن هو الوضع الأمثل ولكن كانت له ظروف مختلفة. حيثيات القرار منطقية وضرورية لتطوير الأداء، وتوفير فرص عمل، ومرونة للمدارس في اختيار الكفاءات القيادية.

السؤال الذي يطرق الباب أولاً هو: هل ستحرص المدارس على اختيار كفاءات قيادية بمعايير قوية وحوافز مادية ومعنوية تعكس اهتمام المدارس بهذه المناصب؟ أم تتعامل المدارس مع الموضوع بطريقة روتينية ولا توليه الأهمية المستحقة؟ هل سيكون لها كامل الحرية في وضع الوصف الوظيفي، وشروط الوظيفة، وتحديد الراتب والمميزات؟

نفتح الباب لنحاول الإجابة على تلك الأسئلة. ولكن هل فعلاً لدينا إجابة! ليس لدينا إلا أن نقترح أن تقوم الوزارة بوضع الأطر العامة والمعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند استقطاب قائدي وقائدات المدارس، وأن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور نظامي في هذه الفرص الوظيفية وخاصة من حيث عقود العمل والرواتب. ومن المهم في موضوع النظام والتنظيم ألا يؤدي هذا القرار إلى إقدام المدارس الأهلية والعالمية على رفع الرسوم الدراسية.

إن قرار تكليف قيادات سعودية للمدارس الأهلية والعالمية على حسابها قرار استراتيجي يفترض أن يحقق نقلة نوعية في تطوير الأداء في هذه المدارس. قد تظهر بعض العقبات في التطبيق وهذا أمر طبيعي وخاصة في البداية.

أهمية ومنطقية هذا القرار –ورغم أن القيادات السابقة كانت سعودية في معظمها- تجعلنا نتجه إلى المواقع القيادية الأخرى في القطاع الأهلي، ولا شك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس هذا الموضوع لوضع الحلول المناسبة التي تخدم المصلحة العامة ولا تضر بالعمل. ليس الهدف هنا البحث عن حلول عاطفية. الاستعانة بالكفاءات من الخارج موجودة في كل دول العالم. هذه الاستعانة لم تكن ترفاً ولكنها كانت ضرورة في ظروف معينة. وهنا يكون السؤال: هل لا تزال هذه الظروف قائمة، وهل يتم نقل الخبرة من الوافد إلى المواطن؟ هل توجد برامج أو سياسيات محددة تحقق انتقال الخبرة وتهيئة المواطن للمراكز القيادية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن بلادنا الآن زاخرة بالكفاءات في كافة المجالات، ينتظرون الفرصة والثقة والتحفيز ويملكون من التأهيل والدوافع والصفات الشخصية ما يساعد على النجاح.

نقلا عن الرياض