تزامنا مع اليوم العالمي للشباب، تم في الأحساء مؤخرا تدشين فعاليات وبرامج بيت شباب الأحساء الإعلامي ليؤدي دوره الفاعل والمؤثر في ميادين تنوع وفعاليات الورش التدريبية واللقاءات المنسجمة مع تطلعات ومتطلبات مراحل تلك البرامج الإعلامية المتسمة بروح شبابية واثبة تستهدف استقطاب طلاب وطالبات الإعلام والهواة وإدراجهم تحت مظلة واحدة، وتقديم أنشطة تلك البرامج لممارستها عمليا، ولا شك أن تلك الأنشطة في مجملها ما زالت تستقطب طلاب وطالبات الإعلام في واحة الأحساء في مختلف المنصات الإعلامية ووسائط الإعلام الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط عضوية الصحفيين السعوديين سواء من المواطنين أو المقيمين في الواحة من الوافدين الناطقين بالعربية أو بلغات أجنبية لصناعة جيل إعلامي صاعد وجديد ومتميز.

* نقلا عن "اليوم"



والهيئة بذلك تؤدي دورا إعلاميا متميزا من سماته مساعدة الشباب للخوض في تفاصيل وجزئيات البرامج المعدة لبيت الشباب الإعلامي لممارسة أدوارهم الفاعلة في مختلف موضوعات البرامج المطروحة، فالورش التدريبية لها أثرها الفاعل في تنمية طموحات الشباب والأخذ بأياديهم لتقديم الأفضل داخل إطار تلك البرامج الإعلامية المتنوعة، التي من شأنها صقل مواهبهم وتحقيق طموحاتهم تحقيقا للفكرة المنشودة من قيام بيت الشباب الإعلامي، التي تصب في روافد دعم الأنشطة الإعلامية وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة في بناء جيل إعلامي من الشباب تقع على كواهلهم مسؤوليات جسيمة لصناعة مستقبل إعلامي واعد يقوم على أسس راسخة من المهارات المستقاة من فعاليات ذلك البيت الإعلامي بالمحافظة.