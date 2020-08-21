مناظرة غير سياسية

قررت إحدى الجامعات تشكيل لجنة من الطلاب تسمى (اللجنة الاجتماعية) مهمتها تنظيم فعاليات وأنشطة طلابية، وكذلك الربط العلمي والمهني والاجتماعي بين الجامعة والمجتمع، والاهتمام بمجتمع الطلاب ومتابعة احتياجاتهم وتنظيم فعالياتهم واكتشاف مواهبهم وقدراتهم والمساهمة في تحفيزها وتنميتها.

اللجنة تطوعية ورئاستها بالانتخاب والمجال مفتوح للترشيح وفق معايير محددة. تمت عملية الترشيح وانتهت إجراءات تطبيق معايير الترشيح. النتيجة وصول اثنين من المرشحين إلى المرحلة النهائية. الجامعة سمحت بمناظرة قبل التصويت النهائي لاختيار رئيس اللجنة.

الطالبان اللذان وصلا للمرحلة النهائية أحدهما متخصص في الإدارة، والثاني تخصص طب.

طالب الإدارة: بحكم دراستي في مجال الإدارة سيكون عملي يعتمد على التنظيم والتخطيط وتحديد أهداف، وتقييم الأداء.

طالب الطب: تخصصي فيه جوانب إنسانية سوف تكون عوناً لي في إدارة اللجنة الاجتماعية.

طالب الإدارة: سوف نضع خطة للعمل واضحة الأهداف والبرامج التي سيتم تنفيذها ونضع آلية للتنفيذ والتقييم.

طالب الطب: الإدارة فن وليس تخصصاً، كثير من المتميزين في مجال الإدارة لم تكن الإدارة تخصصهم.

طالب الإدارة: الإدارة علم وفن.

طالب الطب: كثير من الأطباء لهم تجارب ناجحة في الإدارة.

طالب الإدارة: الإدارة تخصص وعامل أساسي في أي نشاط أو عمل في المجالات كافة.

طالب الطب: نحن نمتلك مهارة الدقة في العمل، لا نضع الحلول إلا بعد خطوة التشخيص.

طالب الإدارة: ألم تسمع بعبارة: فتش عن الإدارة في حالة النجاح وفي حالة الفشل.

طالب الطب: المهم الآن، ماذا ستقدمون لهذه اللجنة، ما برامجكم؟

طالب الإدارة: خطتنا تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تخدم الطلاب وتخدم المجتمع.

طالب الطب: هذا كلام إنشائي غير محدد!

طالب الإدارة: سوف نعزز علاقة الطلاب بالمجتمع ونساهم في اكتشاف فرص التوظيف.

طالب الطب: نحن سوف نبدأ بالتشخيص بدراسة الوضع الراهن واحتياجات المجتمع ونقترح الحلول.

طالب الإدارة: وماذا عن احتياجات الطلاب؟

طالب الطب: سوف نتعرف على احتياجات الطلاب من خلال الاستبيانات واللقاءات الفردية المباشرة.

طالب الإدارة: سوف ننظم ندوة عن هذا الموضوع.

طالب الطب: أنتم مغرمون بالندوات والتنظير والتوصيات!

طالب الإدارة: التوصيات هي محصلة نقاش جماعي يتفق عليها بالتصويت.

طالب الطب: سوف نأخذ الطلاب في زيارات ميدانية للتعرف على خدمات الرعاية الصحية بكامل تفاصيلها.

طالب الإدارة: سوف ننظم أنشطة اجتماعية للطلاب، وفعاليات ثقافية.

طالب الطب: سوف نتيح للطلاب الفرصة لتنظيم وتنفيذ أعمال تطوعية إنسانية لخدمة المجتمع. وبهذا نضرب عصفورين بحجر واحد، خدمة المجتمع، وإكساب الطلاب مهارات التنظيم والعمل الجماعي.

طالب الإدارة: ونحن لن نغفل احتياجات الطلاب الإنسانية وكذلك طموحاتهم العلمية والمهنية. سوف نعمل على تعزيز ثقافة التكافل.

طالب الطب: مرحباً بكم في مجالنا.

طالب الإدارة: سوف ننفذ البرامج والفعاليات التي تساهم في اكتشاف قدرات ومهارات الطلاب ونعمل على تنميتها.

طالب الطب: سوف نوجه الدعوة للمتميزين في المجتمع في المجالات كافة للالتقاء بالطلاب للحوار معهم والتعرف على تجاربهم والاستفادة منها.

طالب الإدارة: مرحباً بكم في مجالنا.

طالب الطب: هكذا يكون التكامل. لديكم فريق من الإداريين ولدينا فريق من الأطباء، لماذا لا ندمج الفريقين في لجنة واحدة، وبالتكامل نحقق القوة.

طالب الإدارة: فكرة جيدة، من سيكون الرئيس؟

نقلا عن الرياض